मोतिहारी जिले की सुगौली विधानसभा सीट से तीन बार के विधायक और दो बार मंत्री रहे वरिष्ठ बीजेपी नेता रामचंद्र सहनी अब जन सुराज पार्टी में शामिल हो गए हैं. पटना में प्रशांत किशोर की मौजूदगी में सहनी ने औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. उनके जन सुराज में शामिल होने को पार्टी के लिए एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है.

जन सुराज में शामिल होने के बाद रामचंद्र सहनी ने सुगौली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने फैसले की वजह बताई. उन्होंने कहा कि वे पिछले तीन वर्षों से प्रशांत किशोर के संपर्क में थे और उनकी सोच तथा बिहार के लिए उनकी योजनाओं से काफी प्रभावित हैं. सहनी ने कहा कि प्रशांत किशोर जी बिहार के विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई दिशा दे रहे हैं. अगर जन सुराज की सरकार बनती है, तो बिहार में निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा.

सुगौली विधानसभा सीट से तीन बार के रहे हैं विधायक

रामचंद्र सहनी का राजनीतिक सफर काफी लंबा और प्रभावशाली रहा है. उन्होंने 2005, 2010 और 2015 में सुगौली विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की थी और राज्य सरकार में मंत्री के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. सहनी की पकड़ सुगौली और आस-पास के इलाकों में काफी मजबूत मानी जाती है.

सहनी के आने से पूर्वी बिहार में जन सुराज को बड़ा फायदा

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि रामचंद्र सहनी के जन सुराज में आने से प्रशांत किशोर की पार्टी को पूर्वी बिहार में बड़ा फायदा हो सकता है. खासकर मोतिहारी, पूर्वी चंपारण और सीमावर्ती इलाकों में पार्टी की पकड़ मजबूत होगी. वहीं बीजेपी के लिए यह एक झटका माना जा रहा है, क्योंकि सहनी पार्टी के पुराने और लोकप्रिय चेहरों में से एक थे.

सुगौली से रामचंद्र सहनी को मिल सकता है टिकट

सूत्रों के अनुसार, जन सुराज पार्टी रामचंद्र सहनी को सुगौली विधानसभा सीट से टिकट दे सकती है. अगर ऐसा होता है, तो यह सीट बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बेहद दिलचस्प मुकाबले का केंद्र बन सकती है.

बिहार की राजनीति में इस नए समीकरण से एक बात तो साफ है प्रशांत किशोर अब सिर्फ रणनीतिकार नहीं, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में उभर रहे हैं और उनके साथ जुड़ते अनुभवी नेताओं की यह श्रृंखला आने वाले चुनाव में नई दिशा तय कर सकती है.