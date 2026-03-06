पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर, CM नीतीश कुमार से फैसले पर फिर से विचार की मांग

बिहार की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर को लेकर हलचल तेज हो गई है. मुख्यमंत्री द्वारा राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद पार्टी के अंदर और समर्थकों के बीच अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. इसी कड़ी में पटना में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) कार्यालय के बाहर समर्थकों ने पोस्टर लगाकर उनसे अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की है.

फैसले पर फिर से विचार की मांग

जेडीयू कार्यालय के बाहर लगे पोस्टरों में समर्थकों ने लिखा है कि नीतीश सेवक कर रहा पुकार, नेता करें अपने निर्णय पर पुनर्विचार, लोकतंत्र में जनता के जनादेश और आत्मसम्मान का हनन, अब नहीं होगा सहन.

समर्थकों के मुताबिक नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में विकास और राजनीतिक स्थिरता बनी हुई है. इसलिए वे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करें.

जेडीयू कार्यालय में हुआ हंगामा

इस पूरे घटनाक्रम से पहले गुरुवार (5 मार्च) को पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में कुछ कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया. गुस्साए कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के अंदर तोड़फोड़ की और फर्नीचर और पोस्टरों को नुकसान पहुंचाया.

हंगामा करने वाले कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने अंदरखाने रणनीति बनाकर नीतीश कुमार को बिहार की सक्रिय राजनीति से दूर करने की कोशिश की है. उनका कहना है कि यह सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है.

राज्यसभा नामांकन के बाद बढ़ी चर्चा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था. इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि क्या वे अब राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने जा रहे हैं.

हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच इस फैसले को लेकर अलग-अलग राय देखने को मिल रही है.

फिलहाल बिहार की राजनीति में इस मुद्दे ने नई बहस छेड़ दी है. समर्थकों की अपील और कार्यकर्ताओं के विरोध के बीच अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे क्या फैसला लेते हैं और जेडीयू नेतृत्व इस पूरे मामले को कैसे संभालता है.