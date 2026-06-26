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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपहले भगवा था… अब हरे रंग में बदला गया राबड़ी देवी का नया आवास, 10 सर्कुलर से खाली हो रहा सामान

पहले भगवा था… अब हरे रंग में बदला गया राबड़ी देवी का नया आवास, 10 सर्कुलर से खाली हो रहा सामान

Rabri Devi Residence News: 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का फाइनल नोटिस राबड़ी देवी को भवन निर्माण विभाग ने जारी किया है. 29 जून तक का समय है. खाली नहीं करने पर कार्रवाई की बात कही गई है.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 26 Jun 2026 02:33 PM (IST)
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राबड़ी देवी को नया आवास मिल चुका है. 10 सर्कुलर जहां वे वर्तमान में रह रही हैं वहां से सामान भी शिफ्ट किया जाने लगा है. राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड आवास अलॉट हुआ है. बहुत जल्द राबड़ी देवी परिवार के साथ यहां शिफ्ट हो जाएंगी. 

नए आवास में जोर शोर से चल रहा काम

39 हार्डिंग रोड आवास की बात की जाए तो इसे नए रंग में बदल दिया गया है. पहले 39 हार्डिंग रोड स्थित बंगले का रंग भगवा था, लेकिन अब हरा हो गया है. भगवा रंग बीजेपी की विचारधारा और पहचान का मुख्य आधार है. वहीं हरा रंग राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की राजनीतिक पहचान और चुनाव चिह्न से भी जुड़ा है. यहां जोर शोर से काम चल रहा है. लालू परिवार अपने अनुसार यहां कुछ-कुछ काम करा रहा है ताकि रहने के हिसाब से घर तैयार हो जाए. 

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10 सर्कुलर आवास से खाली किए जा रहे सामान

दूसरी ओर 10 सर्कुलर आवास (राबड़ी आवास) से सामान खाली किया जाने लगा है. बीते कुछ दिनों से यह काम हो रहा है. एसी और अन्य जो घर के सामान हैं उसे पिकअप से भेजा जा रहा है. शुक्रवार (26 जून, 2026) को एबीपी न्यूज़ की टीम जायजा लेने पहुंची. यहां दिखा कि सीसीटीवी कैमरे जो सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए थे उसे खोला जा रहा था. 10 सर्कुलर रोड आवास के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को कर्मी खोल रहे थे. 

आवास खाली करने के लिए 29 जून तक का समय

बता दें कि 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का फाइनल नोटिस राबड़ी देवी को भवन निर्माण विभाग ने जारी किया है. 29 जून तक का समय है. खाली नहीं करने पर कार्रवाई की बात कही गई है. इस आवास के बदले उन्हें 39 हार्डिंग रोड आवास आवंटित हुआ है. यह आवास उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से मिला है.

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Published at : 26 Jun 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
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