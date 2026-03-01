पटना छात्रसंघ चुनाव: NSUI के शांतनु शेखर बने अध्यक्ष, जीत के पीछे क्या रही बड़ी वजह?

पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025-26 सत्र की मतगणना पूरी हो गई है. पहली बार कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई NSUI के शांतनु शेखर ने प्रचंड जीत हासिल की है. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी छात्र जेडीयू के प्रिंस कुमार को 1496 वोटों से पराजित किया है.

अध्यक्ष पद के लिए कुल 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और सभी को पछाड़ते हुए शांतनु शेखर ने जीत दर्ज करके पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एक इतिहास भी दर्ज किया है. शांतनु शेखर को 2896 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर छात्र जेडीयू के प्रिंस कुमार को 1400 वोट प्राप्त हुए.

पिछले चुनाव में किसने मारी बाजी

सबसे बड़ी बात यह रही कि पिछली बार 2025 में एबीवीपी ने अध्यक्ष पद पर बाजी मारी थी और मैथिली मृणाली 596 वोटों से चुनाव जीती थी. परन्तु इस बार 2026 में ABVP तीसरे स्थान पर रह गई. इस बार एबीवीपी के अनुष्का कुमारी को मात्र 924 वोट ही मिले.

हालांकि अनुष्का कुमारी ने जीत के लिए सभी हथकंडे अपना लिए थे. अनुष्का का वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वह रोते हुए पटना कॉलेज के हॉस्टल में जाकर कुछ छात्रों से मदद की गुहार लगा रही थीं. लेकिन अनुष्का के रोने से छात्रों के बीच कोई फर्क नहीं पड़ा.

क्या रही इस जीत की सबसे बड़ी वजह

NSUI से अध्यक्ष पद के लिए शांतनु शेखर ने परचम लहरा दिया है. अब इसकी बड़ी वजह ये भी है कि शांतनु मुख्य रूप से पप्पू यादव के खास समर्थक रहे हैं. नीट छात्रा मामले में कई बार सड़कों पर आंदोलन करते भी उनको देखा गया था.

चुनाव के 2 दिन पूर्व 26 फरवरी को जब पटना के साइंस कॉलेज में प्रेसिडेंशियल डिबेट चल रहा था तब शांतनु शेखर ने कहा था कि हमारे नेता पप्पू यादव जो नीट छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं. मैं उनके रास्ते पर चला हूं. हालांकि एक बार उन्होंने राहुल गांधी का भी नाम लिया था.

शांतनु ने किया ये बड़ा दावा

इसके साथ ही साथ ही शांतनु ने एक बड़ा दावा किया था कि चुनाव जीतने पर मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य लड़कियों की सुरक्षा रहेगी. पटना यूनिवर्सिटी में आसपास से लड़कियों के आने जाने के लिए मैं अपने जेब से 1000 प्रति महीना दूंगा. कहीं ना कहीं शांतनु का यह वादा वोटरों को लुभाने में कामयाब रहा है.

हलांकि शांतनु शेखर की जीत पर पप्पू यादव ने भी एक्स पर पोस्ट करके लिखा है. PUSU में NSUI की प्रचंड जीत नीट छात्रा को को न्याय दिलाने की जिद्द का प्रतिफल है. बेटियों की सुरक्षा उनके इंसाफ और हक के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे.