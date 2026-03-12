बिहार में नीतीश सरकार की बड़ी कार्रवाई, इन 78 बालू कंपनियों को अब नहीं मिलेगा कभी टेंडर

राज्य में बालू घाटों का ठेका लेने के बाद इसे बीच में छोड़कर भागने वालों पर नीतीश सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है. पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल तीन से चार गुणा अधिक बोली लगाकर घाटों को ले लिया गया, लेकिन इन्हें बीच में यह कहते हुए सरेंडर कर दिया गया कि मुनाफा नहीं हो रहा है.

कुछ स्थानों पर बालू माफिया ने मिलीभगत करके ऐसा किया है. अब बालू घाटों को सरेंडर करने वाली ऐसी 78 कंपनियों, इसके निदेशकों या मालिकों को अब किसी भी नई टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं होने दिया जाएगा. यह जानकारी खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री सह उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार (12 मार्च, 2026) को दी.

विजय कुमार सिन्हा गुरुवार को विकास भवन सचिवालय में मौजूद उद्योग विभाग के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी करीब 78 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की कवायद शुरू हो गई है.

71 बिहारी योद्धा को किया गया पुरष्कृत

इस मौके पर 71 बिहारी योद्धा को पुरस्कृत किया गया. बता दें कि ये वैसे योद्धा हैं, जिन्होंने अवैध खनन और ओवरलोडिंग खनिज वाहनों के बारे में विभाग को जानकारी देकर पकड़वाया है. सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए इनके नाम और पते गुप्ता रखे गए हैं.

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विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में ऐसे करीब 78 घाट हैं, जिनकी बोली अधिक राशि में लगाकर पहले इसे ले लिया गया, फिर बीच में छोड़ दिया गया है. लेते समय इन लोगों को लगा था कि अवैध खनन करके बालू घाटों से मुनाफा कमा लेंगे, लेकिन विभाग की सख्ती के कारण इनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए. जिन घाटों को सरेंडर किया गया है, उन्हें जिलों में डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला टास्क फोर्स को समुचित समीक्षा कर फिर से टेंडर करने के लिए कहा गया है. सरकार जल्द ही बंद पड़े घाटों का रेट रिवाइज करके इनकी निविदा फिर से निकालेगी.

'ट्रांजिट चालान लेना होगा अनिवार्य'

मंत्री ने कहा कि बाहर के राज्यों से आने वाले खनिज लदे वाहनों के लिए ट्रांजिट चालान लेना अनिवार्य होगा. ट्रांजिट चालान की प्रक्रिया को कैबिनेट की भी अनुमति मिल चुकी है. इससे सीमावर्ती जिलों की जिम्मेदारी बढ़ गई है. बाहर से प्रवेश करने वाले वाहनों को टीपी (ट्रांजिट पास) लेना अनिवार्य होगा. इन वाहनों को 85 रुपये प्रति घन फीट की दर से टीपी चार्ज देना होगा. सीसीटीवी के जरिए सीमावर्ती जिलों के प्रवेश मार्ग की सशक्त मॉनीटरिंग की जाएगी.

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