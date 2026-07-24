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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजंतर-मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही CJP, तेज प्रताप यादव बोले- 'मेरा मानना है कि…'

जंतर-मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही CJP, तेज प्रताप यादव बोले- 'मेरा मानना है कि…'

Tej Pratap Yadav News: तेज प्रताप यादव ने कहा कि यदि छात्र-छात्राएं अनशन पर बैठे हैं, तो सरकार को संवेदनशीलता के साथ उनसे संवाद कर समाधान निकालना चाहिए. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 24 Jul 2026 07:44 PM (IST)
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जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर जारी धरना-प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी है. तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए कहा कि सरकार को जंतर-मंतर पर आंदोलनरत छात्र-छात्राओं की आवाज गंभीरता से सुननी चाहिए.

'युवाओं के हित को देनी चाहिए प्राथमिकता'

उन्होंने कहा कि यदि छात्र-छात्राएं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं, तो सरकार को संवेदनशीलता के साथ उनसे संवाद कर समाधान निकालना चाहिए. मेरा मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान को पद से चिपके रहने के बजाय युवाओं के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए. 

छात्रों-नौजवानों के साथ खड़ा रहने की कही बात

तेज प्रताप ने कहा, "मुझे लगता है कि वे (धर्मेंद्र प्रधान) कुर्सी छोड़ने के इच्छुक नहीं हैं, जबकि देश के छात्र-छात्राएं अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. मैं, तेज प्रताप यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनशक्ति जनता दल, छात्र-नौजवानों की लोकतांत्रिक मांगों के समर्थन में उनके साथ खड़ा हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि उनकी बात सुने तथा जल्द उचित समाधान निकाले."

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: तेज प्रताप यादव ने प्रशांत किशोर को दिया समर्थन, बोले- 'उन्होंने मुझे...'

तेज प्रताप यादव ने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया है. इसके साथ ही बीजेपी को और कॉकरोच जनता पार्टी को भी उन्होंने टैग किया है. बता दें कि आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार की ओर से लगातार सीजेपी से बातचीत चल रही है. आज (शुक्रवार) भी सीजेपी से जेपी नड्डा की बात हुई है. सीजेपी अभी भी इस मांग पर है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 24 Jul 2026 07:32 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Pradhan Tej Pratap Yadav NEET Paper Leak BIHAR NEWS
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