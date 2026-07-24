जंतर-मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही CJP, तेज प्रताप यादव बोले- 'मेरा मानना है कि…'
Tej Pratap Yadav News: तेज प्रताप यादव ने कहा कि यदि छात्र-छात्राएं अनशन पर बैठे हैं, तो सरकार को संवेदनशीलता के साथ उनसे संवाद कर समाधान निकालना चाहिए. पढ़िए पूरी खबर.
जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर जारी धरना-प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी है. तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए कहा कि सरकार को जंतर-मंतर पर आंदोलनरत छात्र-छात्राओं की आवाज गंभीरता से सुननी चाहिए.
'युवाओं के हित को देनी चाहिए प्राथमिकता'
उन्होंने कहा कि यदि छात्र-छात्राएं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं, तो सरकार को संवेदनशीलता के साथ उनसे संवाद कर समाधान निकालना चाहिए. मेरा मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान को पद से चिपके रहने के बजाय युवाओं के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए.
जंतर-मंतर पर आंदोलनरत छात्र-छात्राओं की आवाज़ को सरकार गंभीरता से सुननी चाहिए। यदि छात्र-छात्राएं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं, तो सरकार को संवेदनशीलता के साथ उनसे संवाद कर समाधान निकालना चाहिए। मेरा मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान को पद… pic.twitter.com/6J6T1cZyTE— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) July 24, 2026
छात्रों-नौजवानों के साथ खड़ा रहने की कही बात
तेज प्रताप ने कहा, "मुझे लगता है कि वे (धर्मेंद्र प्रधान) कुर्सी छोड़ने के इच्छुक नहीं हैं, जबकि देश के छात्र-छात्राएं अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. मैं, तेज प्रताप यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनशक्ति जनता दल, छात्र-नौजवानों की लोकतांत्रिक मांगों के समर्थन में उनके साथ खड़ा हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि उनकी बात सुने तथा जल्द उचित समाधान निकाले."
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तेज प्रताप यादव ने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया है. इसके साथ ही बीजेपी को और कॉकरोच जनता पार्टी को भी उन्होंने टैग किया है. बता दें कि आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार की ओर से लगातार सीजेपी से बातचीत चल रही है. आज (शुक्रवार) भी सीजेपी से जेपी नड्डा की बात हुई है. सीजेपी अभी भी इस मांग पर है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए.
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