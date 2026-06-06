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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं खान सर, फायरिंग मामले में FIR के बाद तलाश में जुटी है बिहार पुलिस

पटना कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं खान सर, फायरिंग मामले में FIR के बाद तलाश में जुटी है बिहार पुलिस

Khan Sir Coaching Centre: आर्म्स एक्ट और हत्या की कोशिश की एफआईआर दर्ज होने के बाद से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. एफआईआर दर्ज होने के बाद फैसल खान उर्फ खान सर को बिहार पुलिस तलाश रही है.

By : शशांक कुमार | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 06 Jun 2026 08:29 AM (IST)
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बिहार की राजधानी पटना में दो कोचिंग संस्थानों में शुरू हुए विवाद के मामले ने अब तूल पकड़ ली है. इस बीच, खान ग्लोबल स्टडीज में हुई तोड़फोड़ की घटना के संबंध में अब फैसल खान उर्फ ‘खान सर’ पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है. आर्म्स एक्ट और हत्या की कोशिश की एफआईआर दर्ज होने के बाद से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. अब खान सर के कोर्ट में सरेंडर करने की भी जानकारी सामने आई है.

एफआईआर दर्ज होने के बाद फैसल खान उर्फ खान सर को बिहार पुलिस तलाश रही है. बताया जा रहा है कि वह अपने कोचिंग सेंटर में नहीं हैं. उनका कोई अता-पता भी नहीं है. फिलहाल उनकी गिरफ्तारी के लिए अब उन्हें पुलिस तालाश कर रही है. रात से ही फैसल खान के कोचिंग के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है. 

आज कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं खान सर

प्राप्त जानकारी के मुताबिक शनिवार (6 जून) को पटना कोर्ट में फैसल खान उर्फ खान सर सरेंडर कर सकते हैं. इधर, पुलिस ने छात्रों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है. पुलिस के मुताबिक, मंगलवार देर रात खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान में कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई थी और परिसर पर पथराव किया गया था.

खान सर के लोकेशन का पता नहीं! पुलिस कर सकती है रेड, कभी भी गिरफ्तारी संभव 

इसके बाद गुरुवार को एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कथित तौर पर गोली चलाने के आरोप में खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान के दो सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार किया था. जानकारी के मुताबिक, इनके बयान के आधार पर फैसल खान को भी आरोपी बनाया गया है. इस बीच पटना पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा कि कदमकुआं थानांतर्गत खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान पर पथराव एवं तोड़फोड़ की गई थी.

पुलिस ने दो सुरक्षा गार्डों को किया गिरफ्तार

अनुसंधान के क्रम में एक वीडियो के सामने आने के बाद दो लोग घटना के पश्चात हवाई फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो के सत्यापन के बाद खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान से जुड़े दो गार्ड को हिरासत में लेकर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. प्रयोग किए गए हथियारों को जब्त करके एफएसएल जांच के लिए अग्रसित किया जा रहा है. 

बयान में अनुरोध करते हुए कहा गया है, सभी छात्र-छात्राओं से अनुरोध है कि कोचिंग सेंटर की प्रतिस्पर्धा में किसी के बहकावे में न आएं. अपराध नियंत्रण एवं विधि-व्यवस्था में कोई समझौता नहीं किया जाएगा. खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान पर पथराव और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के निदेशक सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.

Khan Sir News: खान सर कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार? पटना के कदमकुआं थाने में FIR दर्ज

Published at : 06 Jun 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
Bihar Police KHAN SIR BIHAR NEWS PATNA NEWS
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