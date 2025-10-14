बिहार चुनाव 2025: शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की सीट फाइनल, RJD ने दिया सिंबल

दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से सिंबल दे दिया गया है. आरजेडी के टिकट पर ओसामा शहाब रघुनाथपुर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे. मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव ने अपनी सीट छोड़कर ओसामा को समर्थन दिया है. यह कदम शहाबुद्दीन की सियासी विरासत को मजबूत करने का संकेत है.

कौन हैं ओसामा शहाब?

ओसामा शहाब का जन्म 12 जून 1995 को सीवान में हुआ था. शुरुआती पढ़ाई सीवान में ही हुई है. 10वीं की पढ़ाई के लिए वह दिल्ली चले गए. ओसामा ने 12वीं की पढ़ाई जीडी गोयनका स्कूल से की है और फिर वह आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए. वहां से उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई पूरी की. ओसामा की शादी 2021 में सीवान की ही आयशा से हुई है. आयशा पेशे से डॉक्टर हैं और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस किया है.

ओसामा पर कई आपराधिक मामले दर्ज

बता दें कि ओसामा शहाब पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं. 2023 में एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था. राजस्थान के कोटा से पकड़े गए थे. सीवान कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा था. बाद में बेल मिली थी. 2023 में मोतिहारी में संपत्ति के विवाद में उन पर गोलीबारी, हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर हुई थी. इस मामले में भी कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है.

रघुनाथपुर से हरिशंकर यादव हैं विधायक

2020 के चुनाव की बात करें तो रघुनाथपुर विधानसभा सीट से आरजेडी के हरिशंकर यादव जीते थे. उन्हें 67,757 वोट मिले थे. एनडीए से टिकट नहीं मिलने के बाद एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले मनोज कुमार सिंह को 49,792 वोट मिले थे. जेडीयू के राजेश्वर चौहान को 26,162 और बीएसपी के विनय कुमार पांडेय को 5,295 वोट मिले थे.

बता दें कि ओसामा शहाबुद्दीन के इकलौते बेटे हैं. उनकी मां हिना शहाब ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सीवान से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरीं लेकिन हार गईं. इसके बाद अक्टूबर 2024 में ओसामा शहाब और उनकी मां हिना शहाब ने आरजेडी का दामन थामा. उस वक्त लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों ही मौजूद थे.

