जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में शनिवार दरभंगा के जाले विधानसभा में ‘बिहार बदलाव जनसभा’ करने पहुंचे. कुम्हरौली के फुटबॉल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए एनडीए नेताओं पर जोरदार हमला किया.

'जनता को अलग-अलग तरीकों से लूटा जा रहा'

प्रशांत किशोर ने एनडीए नेताओं पर किए गए खुलासों के बारे में कहा कि बिहार की जनता को अलग-अलग तरीकों से लूटा जा रहा है. हमें जब भी कोई जानकारी मिलती है तो सामने लाते हैं. आरजेडी के लोग तो भ्रष्ट हैं ही, बीजेपी वाले लोग उनसे भी ज्यादा भ्रष्ट हैं और कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं. हमने जो भी बातें कही हैं, उनका अभी तक जवाब नहीं आया है. हमने पहले भी कहा है, बिहार में जैसे ही जन सुराज की व्यवस्था बनेगी सबसे पहले 100 सबसे भ्रष्ट नेता-अफसरों पर इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी.

उन्होंने आगे BPSC अभ्यर्थियों के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घेराव की कोशिश पर कहा कि बिहार का हर वर्ग परेशान है. नीतीश कुमार या दूसरे नेता जिन्होंने भी अपने सरकारी बंगलों में बैठकर बच्चों, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, उन पर लाठीचार्ज किया है, जब ये लोग जनता के बीच जायेंगे तो लोग उन्हें भी घेरकर सवाल करेंगे और दौड़ाएंगे.

वहीं मंत्री जीवेश मिश्रा पर प्रशांत किशोर ने कहा कि कोर्ट ने उन पर कार्रवाई कर दिया है. उन्हें जाली दवा का कारोबारी बता दिया है. अब दो माह बाद जाले की जनता भी उन पर कार्रवाई करके उन्हें बेरोजगार कर देगी. प्रशांत किशोर ने दरभंगा की जनता से किया बड़ा वादा, कहा-दिसंबर 2025 से बुजुर्गों को 2000 रुपये मासिक पेंशन, बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा और युवाओं को बिहार में ही 10-12 हजार रुपये का रोजगार मिलने लगेगा.

प्रशांत किशोर ने जनता से किए कई बड़े वादे

इससे पहले प्रशांत किशोर ने जाले की जनसभा में जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर पुरुष और महिला को 2000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं हो जाएगा, तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएं और उनकी फीस सरकार भरेगी ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके.

इसके अलावा प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इस साल बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली और छठ होगी. छठ के बाद दरभंगा के युवाओं को 10-12 हजार रुपये की मजदूरी करने के लिए अपना घर-परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा. बिहार भर के ऐसे 50 लाख युवाओं को वापस बुलाकर उन्हें यहीं 10-12 हजार रुपये का रोजगार दे दिया जाएगा.

