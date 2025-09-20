बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपने परिवार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भले ही अलग- थलग पड़ा गए हों, लेकिन कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने शनिवार को उनका बढ़-चढ़ कर सपोर्ट किया और उनकी काबिलियत की तारीफ भी की.

'उनका नाम ही बिहार में विकास और बदलाव का प्रतीक'

कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर एक बयान जारी किया है. उन्होंने कहा, "कोई और विकल्प नहीं है. तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे. "सांसद ने जनता के सामने महागठबंधन की एकता और तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर जोर देते हुए कहा कि उनका नाम ही बिहार में विकास और बदलाव का प्रतीक हैं."

"बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव के हाथों में है और वे ही मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। कोई दूसरा विकल्प नहीं है। pic.twitter.com/jNvewNF28a — Dr Akhilesh Prasad Singh (@akhileshPdsingh) September 20, 2025

उन्होंने यह भी कहा कि सभी गठबंधन दलों को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में स्थापित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए. अखिलेश प्रसाद सिंह का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में चुनाव प्रचार और राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि महागठबंधन में किसी अन्य नेता को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में नहीं देखा जा रहा है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में गठबंधन मजबूती से उभरेगा.

सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस-आरजेडी की गाड़ी फंसी

बता दें कि कांग्रेस की ओर से अब तक तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस नहीं बताया गया है, लेकिन अखिलेश सिंह ने कई बार ये साफ कहा है कि बिहार में महागठबंधन का सीएम चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे. यानी राहुल गांधी भले ही अभी ये बात खुद से ना कह रहे हों, लेकिन कांग्रेस ये अच्छी तरह समझती है कि तेजस्वी से बड़ा चेहरा बिहार में सीएम के लिए कोई और नहीं हो सकता. हालांकि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी की गाड़ी अभी भी फंसी हुई है.