'NEET का पेपर लीक नहीं हुआ, बस कुछ सवाल...', NTA चीफ ने किया चौंकाने वाला दावा

NEET पेपर लीक विवाद को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के महानिदेशक (DG) अभिषेक सिंह और एनटीए चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी गुरुवार (21 मई) को संसद की समिति के सामने पेश हुए. सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान NTA प्रमुख ने एजेंसी का बचाव करते हुए दावा किया कि पेपर NTA के सिस्टम से लीक नहीं हुए थे.

कमेटी ने NTA से पूछे सवाल

जब संसदीय समिति ने अधिकारियों से सीधा सवाल किया कि इस लीक के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? तो NTA प्रमुख ने जवाब दिया कि वे इसका सटीक जवाब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की जांच पूरी होने के बाद ही दे पाएंगे.

क्या बोले एनटीए चीफ?

सूत्रों के मुताबिक, अधिकारियों ने कमेटी के सामने कहा कि नीट एग्जाम में कोई 'पेपर लीक'नहीं हुआ था. एनटीए चीफ ने कहा कि परीक्षा के दौरान कुछ सवाल जरूर बाहर आए थे, लेकिन इसे पूरा पेपर लीक नहीं माना जा सकता.

बैठक के दौरान एनटीए के डीजी ने समिति के सामने अब तक की जांच, सुरक्षा को लेकर किए गए इंतजाम और परीक्षा कराने में किए जा रहे सुधारों की जानकारी रखी. जानकारी के मुताबिक, समिति को बताया गया कि पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच में सहयोग किया जा रहा है. संदिग्ध नेटवर्क, तकनीकी माध्यमों और परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र तक पहुंच बनाने के तरीकों की सीबीआई पड़ताल कर रही है.

सांसदों ने उठाए सवाल

बैठक के दौरान विपक्षी सांसदों ने तीखे सवाल किए और पेपर लीक होने पर नाराजगी जाहिर की. सांसदों ने अधिकारियों से सिस्टम की कमियों को तुरंत ढूंढकर उन्हें ठीक करने को कहा और NTA के कामकाज में बड़े सुधारों की मांग की. बैठक के बाद कमेटी के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने कहा, 'बैठक सकारात्मक रही. सभी सांसद NEET पेपर लीक मामले को लेकर बेहद चिंतित हैं. सभी की तरफ से अच्छे सुझाव मिले हैं.'

NEET पेपर लीक के विरोध में जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने चलाया वॉटर कैनन

11 मई को रद्द हुई थी परीक्षा, 21 जून को री-एग्जाम

एनटीए ही वह संस्था है, जो यह नीट परीक्षा कराती है. नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले की जानकारी लेने के लिए एनटीए के महानिदेशक को समिति के सामने बुलाया गया था. नीट यूजी की परीक्षा इसी महीने तीन मई को हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद 11 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई. फिलहाल सीबीआई मामले की जांच कर रही है. नीट यूजी का रीएग्जाम अब 21 जून को होगा.

NEET मामले की जांच कर रही CBI अब तक देश के अलग-अलग राज्यों (राजस्थान के जयपुर और सीकर, हरियाणा के गुरुग्राम और महाराष्ट्र के नासिक, पुणे और अहिल्यानगर) से 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.

नीट पेपर लीक पर संसदीय समिति के सामने NTA का क़ुबूलनामा, CBI जांच में सामने आएगी पूरी जानकारी