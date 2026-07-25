धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर BJP की प्रतिक्रिया, 'किसी भी राष्ट्र का…'

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने शनिवार (25 जुलाई, 2026) को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. देश भर में हुए आंदोलन के बाद उन्होंने इस तरह का फैसला लिया है. नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) मामले में मांग भी यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो. अब इस्तीफे के बाद बिहार बीजेपी से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.

'काम करने वाले लोगों का मूल्यांकन तत्काल नहीं'

बिहार बीजेपी के नेता और मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का मूल्यांकन तत्काल नहीं, बल्कि समय के साथ होता है. माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का योगदान भी आने वाले वर्षों में और अधिक स्पष्ट रूप से सामने आएगा."

विजय सिन्हा ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने छात्र जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन तक हमेशा युवाओं और शिक्षा को प्राथमिकता दी. शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरे समर्पण के साथ किया और शिक्षा-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए.

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धर्मेंद्र प्रधान के योगदान के लिए जताया आभार

बीजेपी नेता ने कहा, "किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके विद्यार्थियों के हाथ में होता है और विद्यार्थियों का भविष्य शिक्षा से तय होता है. धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसी सोच के साथ अपना कार्य किया. आज जब वे शिक्षा मंत्री के पद से विदा ले रहे हैं, हम उनके योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं."

अंत में विजय कुमार सिन्हा अपने पोस्ट में लिखते हैं, "धर्मेंद्र प्रधान जी, आपकी सेवा, आपकी निष्ठा और शिक्षा के क्षेत्र में आपके समर्पण के लिए हार्दिक धन्यवाद. आपके उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामनाएं."

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