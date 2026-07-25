Dharmendra Pradhan Resignation: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर BJP की प्रतिक्रिया, 'किसी भी राष्ट्र का…'
Dharmendra Pradhan Resign: बिहार बीजेपी के नेता और सरकार में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने धर्मेंद्र प्रधान के योगदान के प्रति आभार जताया. पढ़िए उन्होंने अपने पोस्ट में क्या कुछ लिखा है.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने शनिवार (25 जुलाई, 2026) को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. देश भर में हुए आंदोलन के बाद उन्होंने इस तरह का फैसला लिया है. नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) मामले में मांग भी यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो. अब इस्तीफे के बाद बिहार बीजेपी से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.
'काम करने वाले लोगों का मूल्यांकन तत्काल नहीं'
बिहार बीजेपी के नेता और मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का मूल्यांकन तत्काल नहीं, बल्कि समय के साथ होता है. माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का योगदान भी आने वाले वर्षों में और अधिक स्पष्ट रूप से सामने आएगा."
शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का मूल्यांकन तत्काल नहीं, बल्कि समय के साथ होता है। माननीय श्री @dpradhanbjp जी का योगदान भी आने वाले वर्षों में और अधिक स्पष्ट रूप से सामने आएगा।— Vijay Kumar Sinha (@VijayKrSinhaBih) July 25, 2026
उन्होंने छात्र जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन तक हमेशा युवाओं और शिक्षा को प्राथमिकता दी।… pic.twitter.com/0UmHBWmipQ
विजय सिन्हा ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने छात्र जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन तक हमेशा युवाओं और शिक्षा को प्राथमिकता दी. शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरे समर्पण के साथ किया और शिक्षा-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए.
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धर्मेंद्र प्रधान के योगदान के लिए जताया आभार
बीजेपी नेता ने कहा, "किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके विद्यार्थियों के हाथ में होता है और विद्यार्थियों का भविष्य शिक्षा से तय होता है. धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसी सोच के साथ अपना कार्य किया. आज जब वे शिक्षा मंत्री के पद से विदा ले रहे हैं, हम उनके योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं."
अंत में विजय कुमार सिन्हा अपने पोस्ट में लिखते हैं, "धर्मेंद्र प्रधान जी, आपकी सेवा, आपकी निष्ठा और शिक्षा के क्षेत्र में आपके समर्पण के लिए हार्दिक धन्यवाद. आपके उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामनाएं."
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