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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारDharmendra Pradhan Resignation: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर BJP की प्रतिक्रिया, 'किसी भी राष्ट्र का…'

Dharmendra Pradhan Resignation: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर BJP की प्रतिक्रिया, 'किसी भी राष्ट्र का…'

Dharmendra Pradhan Resign: बिहार बीजेपी के नेता और सरकार में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने धर्मेंद्र प्रधान के योगदान के प्रति आभार जताया. पढ़िए उन्होंने अपने पोस्ट में क्या कुछ लिखा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 25 Jul 2026 03:37 PM (IST)
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने शनिवार (25 जुलाई, 2026) को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. देश भर में हुए आंदोलन के बाद उन्होंने इस तरह का फैसला लिया है. नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) मामले में मांग भी यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो. अब इस्तीफे के बाद बिहार बीजेपी से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.

'काम करने वाले लोगों का मूल्यांकन तत्काल नहीं'

बिहार बीजेपी के नेता और मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का मूल्यांकन तत्काल नहीं, बल्कि समय के साथ होता है. माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का योगदान भी आने वाले वर्षों में और अधिक स्पष्ट रूप से सामने आएगा."

विजय सिन्हा ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने छात्र जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन तक हमेशा युवाओं और शिक्षा को प्राथमिकता दी. शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरे समर्पण के साथ किया और शिक्षा-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए.

यह भी पढ़ें- Dharmendra Pradhan Resign: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की नई मांग, 'अभी तो...'

धर्मेंद्र प्रधान के योगदान के लिए जताया आभार

बीजेपी नेता ने कहा, "किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके विद्यार्थियों के हाथ में होता है और विद्यार्थियों का भविष्य शिक्षा से तय होता है. धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसी सोच के साथ अपना कार्य किया. आज जब वे शिक्षा मंत्री के पद से विदा ले रहे हैं, हम उनके योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं."

अंत में विजय कुमार सिन्हा अपने पोस्ट में लिखते हैं, "धर्मेंद्र प्रधान जी, आपकी सेवा, आपकी निष्ठा और शिक्षा के क्षेत्र में आपके समर्पण के लिए हार्दिक धन्यवाद. आपके उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामनाएं."

यह भी पढ़ें- बिहार बंद के दौरान हिरासत में लिए गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'मैं स्टूडेंट्स और…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 25 Jul 2026 03:26 PM (IST)
Tags :
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