धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर JDU का पहला रिएक्शन, 'जिस तरीके से…'

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) के इस्तीफे पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से रिएक्शन आया है. जेडीयू की प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि एनडीए सरकार हमेशा से बच्चों और युवाओं के हित के में फैसला लेती है. आज भी यही किया गया है. धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देकर पत्र में भावनात्मक बातें लिखी हैं.

'झुकने की बात... बेबुनिया'

धर्मेंद्र प्रधान को लेकर जेडीयू नेता ने कहा, "जिस तरीके से उन्होंने (धर्मेंद्र प्रधान) छात्रों के हित के लिए समर्पण किया है वह सम्मान के पात्र हैं. विपक्ष झुकने की बात कर रहा है यह पूरी तरह बेबुनियाद है. सरकार हमेशा से छात्रों और युवाओं के लिए काम करती रही है. आज भी उन्होंने छात्रों का सम्मान करते हुए इस्तीफा दिया है. इसमें कहीं से कोई झुकने वाली बात नहीं है."

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जेडीयू ने विपक्ष को बताया मुद्दा विहीन

अंजुम आरा ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है. उसके पास कोई मुद्दा नहीं है. आरजेडी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है और पूरे सदन में उनके नेता गायब रहे. जिनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा है वह क्या आरोप लगा सकते हैं. जो भी निर्णय है हुआ है इसका मैं सम्मान करती हूं.

कांग्रेस ने कहा- यह अंत की शुरुआत

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने तंज कसा है. असित नाथ ने कहा कि यह अंत की शुरुआत है. जो अहंकार था उसकी बुनियाद हिला दी गई. अब जरूरत है उसके गुंबज को तोड़ डालने की. धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस बात की गवाह है कि बर्बर और अंहकारी हुकूमत यह मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा. यहां अहंकारी नहीं टिकेगा.

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