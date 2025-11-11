हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव के मतदान के बीच प्रशांत किशोर का बड़ा बयान- 'शिक्षा और रोजगार के बारे में सोचें'

बिहार चुनाव के मतदान के बीच प्रशांत किशोर का बड़ा बयान- 'शिक्षा और रोजगार के बारे में सोचें'

Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर ने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कहा कि ऐसी घटनाएं चुनाव के समय आम होती हैं. उन्होंने जनता से बिना डर मतदान करने और बिहार में बदलाव के लिए वोट देने की अपील की.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 11 Nov 2025 10:23 AM (IST)
Preferred Sources

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में लोगों से ऐतिहासिक मतदान की अपील की है. उन्होंने कहा कि यह समय बिहार के भविष्य को बदलने का है. अगर आज लोग सही फैसला लेते हैं, तो आने वाले पांच सालों में राज्य में शिक्षा और रोजगार की नई व्यवस्था बन सकती है.

प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं बिहार के हर मतदाता से अपील करता हूं कि आज पिछले चरणों से भी ज्यादा संख्या में मतदान करें. बदलाव के लिए वोट करें. अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट करें. अगर आज आप चूक गए, तो आने वाले पांच साल फिर उसी भ्रष्ट और जर्जर व्यवस्था के साथ बिताने होंगे जो आपको परेशान करती है. उन्होंने आगे कहा कि 14 नवंबर को बिहार को एक नई दिशा देने का मौका है, जिसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहिए.

लोकतंत्र की ताकत का करें प्रयोग- पीके

पीके ने यह भी बताया कि वे स्वयं मतदान करने जा रहे हैं और जनता से आग्रह किया कि लोकतंत्र की इस सबसे बड़ी ताकत 'वोट' का प्रयोग जरूर करें. उन्होंने कहा कि बिहार में अब बदलाव केवल नारों से नहीं, बल्कि जनता के निर्णय से आएगा.

चुनाव के दौरान इस तरह की घटनाएं होती है आम- पीके

दिल्ली में हुए धमाके और उसके बाद बिहार में पुलिस के अलर्ट पर पूछे गए सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव के दौरान इस तरह की घटनाएं या खबरें आम होती हैं. बिहार के लोगों को इससे डरने या विचलित होने की जरूरत नहीं है. यह बिहार का चुनाव है और मतदान बिहार के मुद्दों पर होना चाहिए.

सरकार निश्चित रूप से उठाएगी उचित कदम

उन्होंने कहा कि सुरक्षा के सवाल पर जनता को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि देश में चुनी हुई सरकार और संसद है, जो इस तरह की घटनाओं पर आवश्यक कार्रवाई करेगी. हम सब सरकार और संसद के साथ खड़े हैं. देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और सरकार निश्चित रूप से उचित कदम उठाएगी.

प्रशांत किशोर का यह बयान उस समय आया है जब बिहार चुनाव अपने निर्णायक मोड़ पर है और मतदाता राज्य के भविष्य का फैसला करने जा रहे हैं. उन्होंने लोगों से कहा कि यह सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि एक अवसर है. एक बेहतर बिहार बनाने का, जहां हर बच्चे को शिक्षा और हर युवा को रोजगार मिले.

ये भी पढ़िए-  Bihar Election 2025: मतदान सुरक्षित होगा या नहीं? दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा हाई, पढ़ें क्या है खास तैयारियां

Published at : 11 Nov 2025 10:23 AM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Delhi Blasts
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली लाल किले ब्लास्ट में मिला बड़ा सबूत! बदरपुर बॉर्डर से दाखिल हुई थी I20 कार, पुलिस ने शुरू की जांच
दिल्ली लाल किले ब्लास्ट में मिला बड़ा सबूत! बदरपुर बॉर्डर से दाखिल हुई थी I20 कार, पुलिस ने शुरू की जांच
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के निधन की अफवाहों पर बेटी ईशा देओल का बयान-'पापा की तबीयत स्थिर है, उनके ठीक होने की दुआ करें
धर्मेंद्र के निधन की अफवाहों पर बेटी ईशा देओल का बयान-'पापा की तबीयत स्थिर है, उनके ठीक होने की दुआ करें
जम्मू और कश्मीर
Delhi Red Fort Blast: JK में गिरफ्तार युवकों के परिवार का दावा- हमारे पास HR नंबर की गाड़ी नहीं, कभी दिल्ली नहीं गए
दिल्ली ब्लास्ट: JK में गिरफ्तार युवकों के परिवार का दावा- हमारे पास HR नंबर की गाड़ी नहीं, कभी दिल्ली नहीं गए
इंडिया
Bihar Election 2025 Phase 2 Voting: बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला
बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: कैमरे में दिखे दौड़ते भागते लोग, कार के धमाके के बाद की तस्वीर | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके के पीछे 'कार' वाली साजिश? हुए चौंकाने वाले खुलासे | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके का सामने आया पुलवामा कनेक्शन, हुआ बड़ा खुलासा | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद केंद्रीय एजेंसियों ने जांच की तेज | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली बम धमाके के अगले 12 घंटे में क्या कुछ हुआ? | Breaking | Delhi Police
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली लाल किले ब्लास्ट में मिला बड़ा सबूत! बदरपुर बॉर्डर से दाखिल हुई थी I20 कार, पुलिस ने शुरू की जांच
दिल्ली लाल किले ब्लास्ट में मिला बड़ा सबूत! बदरपुर बॉर्डर से दाखिल हुई थी I20 कार, पुलिस ने शुरू की जांच
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के निधन की अफवाहों पर बेटी ईशा देओल का बयान-'पापा की तबीयत स्थिर है, उनके ठीक होने की दुआ करें
धर्मेंद्र के निधन की अफवाहों पर बेटी ईशा देओल का बयान-'पापा की तबीयत स्थिर है, उनके ठीक होने की दुआ करें
जम्मू और कश्मीर
Delhi Red Fort Blast: JK में गिरफ्तार युवकों के परिवार का दावा- हमारे पास HR नंबर की गाड़ी नहीं, कभी दिल्ली नहीं गए
दिल्ली ब्लास्ट: JK में गिरफ्तार युवकों के परिवार का दावा- हमारे पास HR नंबर की गाड़ी नहीं, कभी दिल्ली नहीं गए
इंडिया
Bihar Election 2025 Phase 2 Voting: बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला
बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला
क्रिकेट
Delhi Bomb Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्रिकेट मैच पर मंडराया खतरा? लाल किले के पास स्टेडियम की बढ़ी सुरक्षा
दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्रिकेट मैच पर मंडराया खतरा? लाल किले के पास स्टेडियम की बढ़ी सुरक्षा
ट्रैवल
1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं भारत की ये अद्भुत इमारतें, आज भी बरकरार है इनकी खूबसूरती
1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं भारत की ये अद्भुत इमारतें, आज भी बरकरार है इनकी खूबसूरती
यूटिलिटी
ट्रेन में इतने बजे से ही कर सकते हैं मिडिल बर्थ का इस्तेमाल, जान लीजिए नियम 
ट्रेन में इतने बजे से ही कर सकते हैं मिडिल बर्थ का इस्तेमाल, जान लीजिए नियम 
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
Embed widget