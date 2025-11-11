जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में लोगों से ऐतिहासिक मतदान की अपील की है. उन्होंने कहा कि यह समय बिहार के भविष्य को बदलने का है. अगर आज लोग सही फैसला लेते हैं, तो आने वाले पांच सालों में राज्य में शिक्षा और रोजगार की नई व्यवस्था बन सकती है.

प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं बिहार के हर मतदाता से अपील करता हूं कि आज पिछले चरणों से भी ज्यादा संख्या में मतदान करें. बदलाव के लिए वोट करें. अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट करें. अगर आज आप चूक गए, तो आने वाले पांच साल फिर उसी भ्रष्ट और जर्जर व्यवस्था के साथ बिताने होंगे जो आपको परेशान करती है. उन्होंने आगे कहा कि 14 नवंबर को बिहार को एक नई दिशा देने का मौका है, जिसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहिए.

लोकतंत्र की ताकत का करें प्रयोग- पीके

पीके ने यह भी बताया कि वे स्वयं मतदान करने जा रहे हैं और जनता से आग्रह किया कि लोकतंत्र की इस सबसे बड़ी ताकत 'वोट' का प्रयोग जरूर करें. उन्होंने कहा कि बिहार में अब बदलाव केवल नारों से नहीं, बल्कि जनता के निर्णय से आएगा.

चुनाव के दौरान इस तरह की घटनाएं होती है आम- पीके

दिल्ली में हुए धमाके और उसके बाद बिहार में पुलिस के अलर्ट पर पूछे गए सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव के दौरान इस तरह की घटनाएं या खबरें आम होती हैं. बिहार के लोगों को इससे डरने या विचलित होने की जरूरत नहीं है. यह बिहार का चुनाव है और मतदान बिहार के मुद्दों पर होना चाहिए.

सरकार निश्चित रूप से उठाएगी उचित कदम

उन्होंने कहा कि सुरक्षा के सवाल पर जनता को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि देश में चुनी हुई सरकार और संसद है, जो इस तरह की घटनाओं पर आवश्यक कार्रवाई करेगी. हम सब सरकार और संसद के साथ खड़े हैं. देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और सरकार निश्चित रूप से उचित कदम उठाएगी.

प्रशांत किशोर का यह बयान उस समय आया है जब बिहार चुनाव अपने निर्णायक मोड़ पर है और मतदाता राज्य के भविष्य का फैसला करने जा रहे हैं. उन्होंने लोगों से कहा कि यह सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि एक अवसर है. एक बेहतर बिहार बनाने का, जहां हर बच्चे को शिक्षा और हर युवा को रोजगार मिले.

