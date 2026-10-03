जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, कहा- UCC और SIR लागू होना चाहिए

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार (3 अक्टूबर 2026) को गया के महकार में UCC और SIR को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC) और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) लागू होना चाहिए. मांझी ने आरोप लगाया कि विरोधी दल इन मुद्दों को लेकर जनता को भड़काने और भ्रमित करने का काम कर रहे हैं. UCC को लेकर मांझी पहले भी समर्थन जता चुके हैं.

मांझी ने कहा कि UCC कई राज्यों में लागू है और इससे समानता और एकता को बढ़ावा मिलेगा. SIR को लेकर उन्होंने कहा कि वैध मतदाताओं के नाम नहीं काटे जा रहे हैं, बल्कि गलत तरीके से जुड़े नामों को हटाने की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने दावा किया कि इससे SC-ST समुदाय के लोगों को भी लाभ मिल सकता है.

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ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर साधा निशाना

दिल्ली में CJP की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर मांझी ने कहा कि राजनीति करनी है तो की जाए. उन्होंने चुनाव आयोग को संवैधानिक संस्था बताते हुए कहा कि आयोग के फैसले पर सवाल उठाने वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है. मांझी ने कहा कि अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री का होता है, ऐसा उन्हें अपने मंत्रिमंडल के अनुभव से पता है.

‘अपराधियों में दहशत, बिहार की कानून-व्यवस्था ठीक’

बिहार की कानून-व्यवस्था पर मांझी ने कहा कि घटनाएं होती हैं, लेकिन घटना के बाद सरकार की कार्रवाई देखी जानी चाहिए. उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक अनुभव का जिक्र करते हुए पुराने दौर की घटनाओं की तुलना वर्तमान स्थिति से की. मांझी ने कहा कि ऑपरेशन लंगड़ा जैसी पुलिस कार्रवाई से अपराधियों में दहशत है और समाज को सरकार का साथ देना चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के काम की भी तारीफ की.

जब्त शराब से सैनिटाइजर बनाने का सुझाव

बिहार में जब्त शराब के इस्तेमाल को लेकर मांझी ने सरकार को सुझाव दिया कि इसे जमा कर सैनिटाइजर बनाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इससे दूसरे उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं और सरकार को राजस्व मिल सकता है. वहीं, JDU में चल रही कथित खींचतान पर उन्होंने कहा कि आपस में बातचीत और आजमाइश होती रहती है, लेकिन दोनों पक्ष साथ रहेंगे. उन्होंने NDA उम्मीदवार की जीत का दावा भी किया.

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