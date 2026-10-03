बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में बवाल! RJD ने कांग्रेस को दी चेतावनी

बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले महागठबंधन के घटक दलों के बीच टकराव बढ़ गया है. RJD और कांग्रेस ने अलग-अलग उम्मीदवार उतार दिए हैं. RJD के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने कांग्रेस से अपने चार में से उन उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अपील की, जहां दोनों दलों के प्रत्याशी आमने-सामने हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं हुआ तो गठबंधन को लेकर दोनों दलों को आपस में बातचीत कर फैसला लेना पड़ेगा.

रणविजय ने कहा कि RJD ने 8 में से 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और दो सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी थीं. उन्होंने कांग्रेस से अपने उम्मीदवार वापस लेने की अपील करते हुए कहा कि अलग-अलग चुनाव लड़ने से NDA को फायदा हो सकता है. उन्होंने राहुल गांधी से बिहार कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करने की भी अपील की.

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बीजेपी ने कहा- महागठबंधन टूट गया

बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने महागठबंधन के भीतर बढ़ते मतभेदों पर कहा कि गठबंधन टूट और बिखर गया है. उन्होंने इसे स्वार्थ का गठबंधन बताते हुए दावा किया कि NDA एकजुट है. सरावगी के मुताबिक, NDA में सीटों का बंटवारा हो चुका है और BJP-जेडीयू चार-चार सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं. उन्होंने सभी आठ सीटें जीतने का दावा किया.

CPI बोली- सहयोगी दल आपस में न लड़ें

CPI के वरिष्ठ नेता और राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने कहा कि उनकी पार्टी तीन सीटों पर तैयारी कर रही है. उन्होंने सारण शिक्षक और दरभंगा शिक्षक सीट पर उम्मीदवार उतारने तथा पटना शिक्षक सीट पर भी प्रत्याशी देने की बात कही. उन्होंने सहयोगी दलों से एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने और बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की अपील की.

23 अक्टूबर को वोटिंग, 27 को नतीजे

कांग्रेस ने पटना स्नातक से डॉ. असदुल्लाह खान, दरभंगा स्नातक से रजनीकांत पाठक, कोसी स्नातक से मनोज कुमार जायसवाल, पटना शिक्षक से संजय यादव और दरभंगा शिक्षक से डॉ. मदन मोहन झा को उम्मीदवार बनाया है. इनमें पटना, दरभंगा और कोसी स्नातक सीट पर RJD उम्मीदवार भी मैदान में हैं.

उधर CPI ने सारण शिक्षक सीट से प्रो. विद्यासागर विद्यार्थी और तिरहुत शिक्षक सीट से मौजूदा MLC डॉ. संजय कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है. CPM ने दरभंगा शिक्षक सीट से रामदेव राय को उतारा है. आठ सीटों के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर, मतदान 23 अक्टूबर और मतगणना 27 अक्टूबर को होगी.

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