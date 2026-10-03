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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीरज के खिलाफ गए अनंत सिंह पर BJP का बड़ा बयान, 'उनके मन में...'

नीरज के खिलाफ गए अनंत सिंह पर BJP का बड़ा बयान, 'उनके मन में...'

बीजेपी नेता रणबीर नंदन का कहना है कि अनंत सिंह जो कर रहे हैं ये उनका व्यक्तिगत मामला है. दावा किया कि आठ सीटों पर होने वाले चुनाव में सभी पर एनडीए प्रत्याशी जीतेंगे.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 03 Oct 2026 09:10 PM (IST)
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बिहार एमएलसी चुनाव (2026) के बीच जेडीयू विधायक अनंत सिंह जिस तरह से अपनी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं उस पर अब बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है. शनिवार (03 अक्टूबर, 2026) को राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष और बीजेपी नेता रणबीर नंदन ने बड़ा बयान दिया. 

जेडीयू विधायक अनंत सिंह की ओर से जन सुराज के अनुज सिंह के लिए प्रचार किए जाने पर कहा, "देखिए, यह उनका व्यक्तिगत मामला है. सबसे बड़ी बात यही है. मन में दो तरह की बातें होती हैं- सामूहिक और व्यक्तिगत... सामूहिक बातों का स्वरूप अलग होता है और व्यक्तिगत बातों का स्वरूप अलग होता है. यह उनकी व्यक्तिगत बात है और मुझे लगता है कि किसी की व्यक्तिगत बातों पर टिप्पणी करना उचित नहीं है. उनके मन में जो आया, उसके अनुसार वे काम कर रहे हैं. यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है."

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आरजेडी-कांग्रेस के आमने-सामने होने पर क्या बोले?

बिहार में होने वाले MLC चुनाव को लेकर आरजेडी और कांग्रेस कई सीटों पर आमने-सामने है. इस पर रणबीर नंदन ने कहा, "उनके बीच बिखराव या जुड़ाव उनका विषय है. हमारे सभी प्रत्याशी मैदान में हैं और NDA पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है. हमारा आकलन है कि हम सभी आठों सीटों पर जीत दर्ज करेंगे." 

यह भी पढ़ें- बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में बवाल! कांग्रेस से RJD बोली- 'अगर...'

उन्होंने आगे कहा, "हमने पूरी मजबूती के साथ प्रचार भी शुरू कर दिया है और NDA के सभी कार्यकर्ता पूरी तरह सक्रिय हैं. RJD-कांग्रेस के बीच बिखराव हो या जुड़ाव, इससे हमें कोई मतलब नहीं है..."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 03 Oct 2026 09:10 PM (IST)
Tags :
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