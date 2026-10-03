नीरज के खिलाफ गए अनंत सिंह पर BJP का बड़ा बयान, 'उनके मन में...'

बिहार एमएलसी चुनाव (2026) के बीच जेडीयू विधायक अनंत सिंह जिस तरह से अपनी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं उस पर अब बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है. शनिवार (03 अक्टूबर, 2026) को राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष और बीजेपी नेता रणबीर नंदन ने बड़ा बयान दिया.

जेडीयू विधायक अनंत सिंह की ओर से जन सुराज के अनुज सिंह के लिए प्रचार किए जाने पर कहा, "देखिए, यह उनका व्यक्तिगत मामला है. सबसे बड़ी बात यही है. मन में दो तरह की बातें होती हैं- सामूहिक और व्यक्तिगत... सामूहिक बातों का स्वरूप अलग होता है और व्यक्तिगत बातों का स्वरूप अलग होता है. यह उनकी व्यक्तिगत बात है और मुझे लगता है कि किसी की व्यक्तिगत बातों पर टिप्पणी करना उचित नहीं है. उनके मन में जो आया, उसके अनुसार वे काम कर रहे हैं. यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है."

नालंदा, बिहार: राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष और भाजपा नेता रणबीर नंदन ने जदयू विधायक अनंत सिंह द्वारा अनुज सिंह के प्रचार किए जाने पर कहा, "देखिए, यह उनका व्यक्तिगत मामला है। सबसे बड़ी बात यही है। मन में दो तरह की बातें होती हैं-एक सामूहिक और दूसरी व्यक्तिगत। सामूहिक बातों… pic.twitter.com/Oijg3Vb4sW — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 3, 2026

आरजेडी-कांग्रेस के आमने-सामने होने पर क्या बोले?

बिहार में होने वाले MLC चुनाव को लेकर आरजेडी और कांग्रेस कई सीटों पर आमने-सामने है. इस पर रणबीर नंदन ने कहा, "उनके बीच बिखराव या जुड़ाव उनका विषय है. हमारे सभी प्रत्याशी मैदान में हैं और NDA पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है. हमारा आकलन है कि हम सभी आठों सीटों पर जीत दर्ज करेंगे."

यह भी पढ़ें- बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में बवाल! कांग्रेस से RJD बोली- 'अगर...'

उन्होंने आगे कहा, "हमने पूरी मजबूती के साथ प्रचार भी शुरू कर दिया है और NDA के सभी कार्यकर्ता पूरी तरह सक्रिय हैं. RJD-कांग्रेस के बीच बिखराव हो या जुड़ाव, इससे हमें कोई मतलब नहीं है..."

यह भी पढ़ें- बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में फूट! RJD-कांग्रेस आमने-सामने

