प्रशांत किशोर के उम्मीदवार ने दे दिया झटका, चुनाव से पहले संजय सिंह BJP में शामिल

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर पाला बदलने का खेल जारी है. 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले यानी आज (05 नवंबर, 2025) जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी संजय सिंह बीजेपी में शामिल हो गए. ऐसे में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को एक बड़ा झटका लगा है.

मुंगेर में संजय सिंह ने ली बीजेपी की सदस्यता

जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार संजय सिंह मुंगेर से प्रत्याशी थे. बुधवार (05 नवंबर, 2025) को मुंगेर में ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली. मुंगेर बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी चेतन कुमार की ओर से इसकी जानकारी दी गई. मुंगेर में एक छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस मौके पर संजय सिंह ने सदस्यता ग्रहण की.

संजय सिंह ने की पीएम मोदी और नीतीश कुमार की तारीफ

पार्टी में आते ही संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने सदस्यता ग्रहण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विकास पुरुष बताते हुए उनके नेतृत्व में हुए अभूतपूर्व कार्यों की काफी सराहना की. संजय सिंह ने कहा, "देश और बिहार के सर्वांगीण विकास का एकमात्र विकल्प एनडीए है. जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला नेतृत्व केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के पास है."

पहले चरण में मुंगेर में होना है मतदान

बता दें कि पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग होनी है. बात मुंगेर की करें तो यहां भी कल (गुरुवार) ही मतदान होना है. मुंगेर में तीन विधानसभा सीटें हैं. मुंगेर, जमालपुर और तारापुर. मुंगेर सीट से बीजेपी ने कुमार प्रणय को टिकट दिया है. ऐसे में पार्टी की सदस्यता लेते ही संजय सिंह ने अपना समर्थन बीजेपी के प्रत्याशी कुमार प्रणय को दे दिया है. अब यहां बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है. अब देखने वाली बात होगी कि इस पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है.

