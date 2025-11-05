हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रशांत किशोर के उम्मीदवार ने दे दिया झटका, चुनाव से पहले संजय सिंह BJP में शामिल

प्रशांत किशोर के उम्मीदवार ने दे दिया झटका, चुनाव से पहले संजय सिंह BJP में शामिल

Sanjay Singh Joins BJP: जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार संजय सिंह मुंगेर से प्रत्याशी थे. पार्टी की सदस्यता लेते ही संजय सिंह ने अपना समर्थन बीजेपी के प्रत्याशी कुमार प्रणय को दे दिया है.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 05 Nov 2025 11:19 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर पाला बदलने का खेल जारी है. 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले यानी आज (05 नवंबर, 2025) जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी संजय सिंह बीजेपी में शामिल हो गए. ऐसे में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को एक बड़ा झटका लगा है. 

मुंगेर में संजय सिंह ने ली बीजेपी की सदस्यता

जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार संजय सिंह मुंगेर से प्रत्याशी थे. बुधवार (05 नवंबर, 2025) को मुंगेर में ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली. मुंगेर बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी चेतन कुमार की ओर से इसकी जानकारी दी गई. मुंगेर में एक छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस मौके पर संजय सिंह ने सदस्यता ग्रहण की. 

संजय सिंह ने की पीएम मोदी और नीतीश कुमार की तारीफ

पार्टी में आते ही संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने सदस्यता ग्रहण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विकास पुरुष बताते हुए उनके नेतृत्व में हुए अभूतपूर्व कार्यों की काफी सराहना की. संजय सिंह ने कहा, "देश और बिहार के सर्वांगीण विकास का एकमात्र विकल्प एनडीए है. जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला नेतृत्व केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के पास है."

पहले चरण में मुंगेर में होना है मतदान

बता दें कि पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग होनी है. बात मुंगेर की करें तो यहां भी कल (गुरुवार) ही मतदान होना है. मुंगेर में तीन विधानसभा सीटें हैं. मुंगेर, जमालपुर और तारापुर. मुंगेर सीट से बीजेपी ने कुमार प्रणय को टिकट दिया है. ऐसे में पार्टी की सदस्यता लेते ही संजय सिंह ने अपना समर्थन बीजेपी के प्रत्याशी कुमार प्रणय को दे दिया है. अब यहां बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है. अब देखने वाली बात होगी कि इस पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है.

यह भी पढ़ें- 'इसे स्वाभाविक मौत नहीं माना जा सकता', पूर्णिया की घटना पर सांसद पप्पू यादव ने उठाए सवाल

Published at : 05 Nov 2025 11:08 AM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Munger Bihar Vidhan Sabha Chunav Sanjay Singh Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
इंडिया
Chhattisgarh Train Accident: 'जोरदार धमाका हुआ, फिर हर तरफ ...' बिलासपुर ट्रेन हादसे के चश्मदीदों ने सुनाई रोंगटे खड़े करने वाली आपबीती
'जोरदार धमाका हुआ, फिर हर तरफ ...' बिलासपुर ट्रेन हादसे के चश्मदीदों ने सुनाई रोंगटे खड़े करने वाली आपबीती
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
Advertisement

वीडियोज

Jammu Kashmir News: कुपवाड़ा में दिखा खूबसूरत नजारा, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर
'हाफ बीवी' की बदनाम आशिकी
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi ने खोल दी Nitish की पोल, असली कंट्रोल किसके पास? | Mahagathbandhan
Bihar Election: सीट 121..तेजस्वी या नीतीश?
Bihar Election 2025: वोटिंग से 36 घंटे पहले वीडियो विवाद!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
इंडिया
Chhattisgarh Train Accident: 'जोरदार धमाका हुआ, फिर हर तरफ ...' बिलासपुर ट्रेन हादसे के चश्मदीदों ने सुनाई रोंगटे खड़े करने वाली आपबीती
'जोरदार धमाका हुआ, फिर हर तरफ ...' बिलासपुर ट्रेन हादसे के चश्मदीदों ने सुनाई रोंगटे खड़े करने वाली आपबीती
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
बॉलीवुड
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने पूछा तो रिंकू सिंह बोले - 'सर क्रिकेट से डेट मिलना मुश्किल...'
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने रिंकू सिंह से पूछा सवाल, क्रिकेटर ने दे दिया मजेदार जवाब
ट्रैवल
सिंगापुर से स्विट्जरलैंड तक, ये हैं दुनिया के 10 सबसे सफल कैपिटलिज्म देश जो हैं टूरिस्ट की पहली पसंद
सिंगापुर से स्विट्जरलैंड तक, ये हैं दुनिया के 10 सबसे सफल कैपिटलिज्म देश जो हैं टूरिस्ट की पहली पसंद
यूटिलिटी
वेडिंग सीजन में ब्लैक में क्यों खरीद रहे हैं नए नोटों की गड्डी, 10, 20 या 100...फ्री में ऐसे हो जाएगा जुगाड़
वेडिंग सीजन में ब्लैक में क्यों खरीद रहे हैं नए नोटों की गड्डी, 10, 20 या 100...फ्री में ऐसे हो जाएगा जुगाड़
ट्रेंडिंग
स्कूल टीचर ने क्लासरूम में अपने ठुमकों से बांधा समां! यूजर्स बोले, ये तो हुस्न का बवंडर है- वीडियो वायरल
स्कूल टीचर ने क्लासरूम में अपने ठुमकों से बांधा समां! यूजर्स बोले, ये तो हुस्न का बवंडर है- वीडियो वायरल
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget