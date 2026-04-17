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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM सम्राट चौधरी पर फिर उखड़े प्रशांत किशोर, 'राज्य का मुखिया ऐसा आदमी बना जिसके…'

CM सम्राट चौधरी पर फिर उखड़े प्रशांत किशोर, 'राज्य का मुखिया ऐसा आदमी बना जिसके…'

Prashant Kishor News: प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने सम्राट चौधरी पर जो पहले टीका-टिप्पणी की है, मैं उसपर बिल्कुल कायम हूं. पीके शुक्रवार को कटिहार में थे. पढ़िए पूरी खबर.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 17 Apr 2026 08:19 PM (IST)
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जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) पर फिर बरसे हैं. शुक्रवार (17 अप्रैल, 2026) को उन्होंने कटिहार में कहा कि सम्राट चौधरी को नहीं पता कि वो पैदा कब हुए. उन्होंने एफिडेविट में लिखा है कि 7वीं पास हैं, अगले एफिडेविट में लिखा है मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी से पीएफसी किया, कब किया ये नहीं बताया. 

प्रशांत किशोर इतने पर नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि सम्राट चौधरी ने बताया है कि अमेरिका से D. LIT किया, आम आदमी को सरकारी नौकरी करनी हो और वो एक सर्टिफिकेट गलत लगा दे तो सस्पेंड हो जाएगा. एफआईआर तक होगी, लेकिन राज्य का मुखिया ऐसा आदमी बना जिसके बारे में ये पता नहीं कि वो पैदा कब हुए.

मैं अपनी टिप्पणी पर कायम हूं: प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने सम्राट चौधरी पर जो पहले टीका-टिप्पणी की है, मैं उसपर बिल्कुल कायम हूं. पीके ने कहा कि अगर आपको सम्राट चौधरी को सीएम बनाना था तो चुनाव से पहले कहते, तब बिहार की जनता के पास अवसर होता कि सम्राट चौधरी की चाल, चरित्र, चेहरा वाला मुख्यमंत्री चाहिए या नहीं.

यह भी पढ़ें- 'लालू की पाठशाला' वाले बयान पर तेज प्रताप ने अपने ही भाई को दिया जवाब, 'तेजस्वी जी अगर...'

'आपने पढ़ाई नहीं की वो शिकायत की बात नहीं...'

सम्राट चौधरी की डिग्री को लेकर जारी विवाद पर प्रशांत किशोर ने कहा, "ज्ञान की भूमि बिहार में ऐसा व्यक्ति सीएम बना, जो पढ़ा है या नहीं वो नहीं पता. आपने पढ़ाई नहीं की वो शिकायत की बात नहीं, लेकिन फर्जी डिग्री लगा आदमी विधायक बन रहा है, वो आदमी अगर सीएम है, तो आपके बच्चों की पढ़ाई की चिंता उसे कितनी होगी ये चिंता का विषय है…"

बता दें कि बिहार में पिछले साल (2025) हुए विधानसभा चुनाव के समय से ही सम्राट चौधरी की डिग्री को लेकर विवाद हो रहा था. सम्राट चौधरी भी खुलकर कुछ नहीं बता रहे थे. उनका बस एक ही लाइन कहना था सब कुछ एफिडेविट में लिखा हुआ है. अब जब वे सीएम बने हैं तो फिर से उनकी शिक्षा को लेकर सवाल उठाया जाने लगा है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 17 Apr 2026 08:16 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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