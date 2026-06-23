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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रशांत किशोर ने किया बांकीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान! BJP का भी जवाब आया, 'अगर इतना ही...'

प्रशांत किशोर ने किया बांकीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान! BJP का भी जवाब आया, 'अगर इतना ही...'

Prashant Kishor News: बांकीपुर विधानसभा की बात की जाए तो यह बीजेपी की फिक्स सीट है. अगर प्रशांत किशोर जैसे चर्चित नेता उतरते हैं तो यह तो साफ है कि मुकाबला देखने लायक होगा.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 23 Jun 2026 08:46 PM (IST)
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पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर उपचुनाव होना है. 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी से नितिन नवीन की जीत हुई थी. अब जब वे राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं तो यह सीट खाली है. यहां उपचुनाव होना है और इस बीच चुनाव लड़ने को लेकर प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) का एक बड़ा बयान आया है.

दरअसल जन सुरजा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में इस पर अपना रुख साफ किया है. उनसे पूछा गया कि क्या प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं? इस सवाल पर पीके ने अपने जवाब में कहा, "लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं…" प्रशांत किशोर के इस बयान के जो भी मायने हों, लेकिन प्रशांत किशोर अगर मैदान में उतरे तो बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है.

बांकीपुर विधानसभा की बात की जाए तो यह बीजेपी की फिक्स सीट है. दूसरे दल के प्रत्याशियों की जीत की संभावना काफी कम होती है. ऐसे में अगर प्रशांत किशोर जैसे चर्चित नेता उतरते हैं तो यह तो साफ है कि मुकाबला देखने लायक होगा.

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी केस: 24 को महापंचायत, UP सहित कई राज्यों से जुटेगी भीड़, प्रशांत किशोर भी पहुंचेंगे

बीजेपी ने कहा- 'आ जाएं... मैदान खाली है'

प्रशांत किशोर के इस बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि प्रशांत किशोर कुछ नहीं करेंगे. प्रशांत किशोर इस तरह के दावे हमेशा करते थे. बिहार की जनता जानती है. प्रशांत किशोर भूले नहीं होंगे कि उनके कितने प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी. मैं तो कह रहा हूं कि अगर इतना ही विश्वास है तो आ जाएं. मैदान खाली है. हम तो चाहते हैं कि वे चुनाव लड़ें और उनको उनकी असलियत पता चल जाए. 

2025 में चुनाव लड़ने से पीके ने कर दिया था इनकार

बता दें कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इस बात की चर्चा थी कि प्रशांत किशोर किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. वे बड़े-बड़े वादे करते रहे लेकिन अंत में उनकी ओर से कहा गया कि उन्हें अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करना होता है. ऐसे में समय की कमी के कारण वे नहीं लड़ सकते हैं. अब जब बांकीपुर में उपचुनाव होना है तो सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं कि क्या प्रशांत किशोर यहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे?

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी केस: एनकाउंटर पर नेताओं की बयानबाजी से भड़की BJP! कहा- 'जब तक…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 23 Jun 2026 08:45 PM (IST)
Tags :
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