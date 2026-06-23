प्रशांत किशोर ने किया बांकीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान! BJP का भी जवाब आया, 'अगर इतना ही...'

पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर उपचुनाव होना है. 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी से नितिन नवीन की जीत हुई थी. अब जब वे राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं तो यह सीट खाली है. यहां उपचुनाव होना है और इस बीच चुनाव लड़ने को लेकर प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) का एक बड़ा बयान आया है.

दरअसल जन सुरजा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में इस पर अपना रुख साफ किया है. उनसे पूछा गया कि क्या प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं? इस सवाल पर पीके ने अपने जवाब में कहा, "लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं…" प्रशांत किशोर के इस बयान के जो भी मायने हों, लेकिन प्रशांत किशोर अगर मैदान में उतरे तो बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है.

बांकीपुर विधानसभा की बात की जाए तो यह बीजेपी की फिक्स सीट है. दूसरे दल के प्रत्याशियों की जीत की संभावना काफी कम होती है. ऐसे में अगर प्रशांत किशोर जैसे चर्चित नेता उतरते हैं तो यह तो साफ है कि मुकाबला देखने लायक होगा.

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बीजेपी ने कहा- 'आ जाएं... मैदान खाली है'

प्रशांत किशोर के इस बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि प्रशांत किशोर कुछ नहीं करेंगे. प्रशांत किशोर इस तरह के दावे हमेशा करते थे. बिहार की जनता जानती है. प्रशांत किशोर भूले नहीं होंगे कि उनके कितने प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी. मैं तो कह रहा हूं कि अगर इतना ही विश्वास है तो आ जाएं. मैदान खाली है. हम तो चाहते हैं कि वे चुनाव लड़ें और उनको उनकी असलियत पता चल जाए.

2025 में चुनाव लड़ने से पीके ने कर दिया था इनकार

बता दें कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इस बात की चर्चा थी कि प्रशांत किशोर किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. वे बड़े-बड़े वादे करते रहे लेकिन अंत में उनकी ओर से कहा गया कि उन्हें अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करना होता है. ऐसे में समय की कमी के कारण वे नहीं लड़ सकते हैं. अब जब बांकीपुर में उपचुनाव होना है तो सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं कि क्या प्रशांत किशोर यहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे?

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