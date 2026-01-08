बिहार के इस जिले में पुलिस ने 24 लोगों को किया गिरफ्तार, हथियार भी बरामद, क्या है मामला?

बिहार के भोजपुर जिले में 24 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गजराजगंज ओपी क्षेत्र अंतर्गत बड़का गांव में बीते बुधवार (07 जनवरी, 2026) की रात छठी समारोह के दौरान नाच का कार्यक्रम रखा गया था. इसी दौरान हर्ष फायरिंग की गई. समारोह के दौरान कुछ लोगों ने शराब भी पी. इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर छापेमारी की और ऐक्शन लिया.

पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़का गांव निवासी हरिराम यादव के घर बच्चे की छठी पर कार्यक्रम में शराब का सेवन किया जा रहा है. कुछ लोग हथियार के साथ हैं. सत्यापन के बाद गजराजगंज ओपी, डीआईयू और अन्य थानों की संयुक्त टीम पहुंची. पुलिस ने मौके से 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया. इन लोगों का मेडिकल कराया गया. रिपोर्ट में सभी के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई. मौके से एक देसी पिस्टल और तीन खोखा मिला.

गिरफ्तार अभियुक्तों की सूची

हरेंद्र यादव

कुंदन कुमार

सुमित कुमार

अंकुश यादव

सूरज यादव उर्फ विशाल यादव

धनोज कुमार यादव

तेजु यादव

अभिराज कुमार

पीयूष कुमार

रवि कुमार

मिथिलेश कुमार यादव

ऋषिकेश कुमार

राम कुमार यादव

हरेराम कुमार यादव

पिंटु कुमार यादव

अरुण कुमार

निशांत कुमार सिंह

महंथ यादव

नितेश कुमार

मनोज कुमार यादव

पंकज कुमार सिंह

धर्मवीर यादव

अमरदीप यादव

प्रदुम कुमार

भोजपुर एसपी राज ने इसकी पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि 24 लोगों को हिरासत में लिया गया था. सबका मेडिकल कराया गया. सभी शराब के नशे में थे. एक पिस्टल और तीन खोखा हम लोगों को मिला है. 24 लोगों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है.

बताया जा रहा है कि नाच कार्यक्रम के दौरान की गई हर्ष फायरिंग से वहां मौजूद महिलाओं, बच्चों और ग्रामीणों में दहशत फैल गई थी. पुलिस के पहुंचते ही कार्यक्रम का आयोजक मौके से फरार हो गया. हालांकि कार्यक्रम में शामिल लोगों को मौके से हिरासत में लिया गया. शराब की पुष्टि के बाद इतनी बड़ी संख्या में गिरफ्तारी से गांव में हड़कंप मच गया.

