बिहार: गणतंत्र दिवस पर आपत्तिजनक नारा, शिक्षक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 2026) के मौके पर बिहार में एक शिक्षक की गिरफ्तारी हुई है. पूरा मामला बिहार के सुपौल जिले का है. यहां सोमवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थन में नारा लगाए जाने के आरोप में शिक्षक की गिरफ्तारी हुई है.

प्रधानाध्यापक ने थाने में दर्ज कराई शिकायत

यह मामला किसनपुर प्रखंड के अभुवार उच्च विद्यालय से जुड़ा हुआ है. बताया जाता है कि 26 जनवरी को लेकर विद्यालय में कार्यक्रम रखा गया था. ध्वजारोहण के दौरान विद्यालय में पदस्थ शिक्षक मो. मंसूर आलम ने कथित तौर पर "जिन्ना अमर रहें" का नारा लगाया. कार्यक्रम में मौजूद शिक्षक, छात्र और अन्य लोगों ने इस पर आपत्ति जताई. घटना की जानकारी मिलते ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक (हेडमास्टर) ने इसकी लिखित शिकायत स्थानीय थाना में दर्ज कराई जिसके बाद जांच के लिए पुलिस पहुंची.

शिक्षक के खिलाफ विद्यालय के छात्र बने गवाह

स्कूल की ओर से की गई शिकायत के आधार पर थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक मोहम्मद मंसूर आलम को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले की जांच के दौरान विद्यालय के कई छात्रों ने भी शिक्षक द्वारा नारा लगाए जाने की पुष्टि की है. पुलिस के समक्ष गवाही दी है.

क्या कहते हैं सुपौल के एसपी?

इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए सुपौल के पुलिस अधीक्षक शरथ आरएस ने बताया कि शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर इस तरह की गतिविधियां अत्यंत गंभीर हैं और इस पर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद विद्यालय प्रशासन और स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है. वहीं पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.

