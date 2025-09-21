बिहार: तेजस्वी यादव की सभा में पीएम मोदी के लिए फिर अभद्र टिप्पणी? पढ़ें पूरा मामला

बिहार की राजनीति में रविवार को बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. पातेपुर में आयोजित बिहार अधिकार यात्रा के दौरान राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की सभा में कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है.

जानकारी के मुताबिक, पातेपुर में तेजस्वी यादव जब मंच से जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान सामने खड़े राजद के कुछ कार्यकर्ता वीडियो बना रहे थे. इसी बीच वे पीएम मोदी की मां को बार-बार अपमानजनक शब्दों से संबोधित करते रहे. तेजस्वी अपने भाषण में व्यस्त रहे और उन्होंने एक बार भी इस तरह की गाली-गलौच पर आपत्ति नहीं जताई. यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है.

तेजस्वी यादव के मंच से, उनकी मौजूदगी में एक बार फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताश्री को गाली दी गई। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र का घोर अपमान है।



👉 क्या यही है विपक्ष की राजनीति?

👉 क्या माँ-बहनों को गाली देना ही उनका संस्कार और हथियार बन गया… pic.twitter.com/HJsScOURUe — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) September 20, 2025

लोकतंत्र पर धब्बा है लालू परिवार : सम्राट चौधरी

इस घटना के सामने आते ही भाजपा और एनडीए के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव का परिवार लगातार प्रधानमंत्री की मां का अपमान करवा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह लोकतंत्र पर धब्बा है और लालू परिवार का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है.

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर सभा का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि तेजस्वी यादव और उनके कार्यकर्ता गाली-गलौज में पीएचडी कर चुके हैं. उन्होंने इसे 'हार की बौखलाहट' बताते हुए कहा कि यह कृत्य देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के खिलाफ किया गया एक शर्मनाक प्रयास है. नित्यानंद राय ने आगे लिखा, "तेजस्वी यादव और राजद का असली संस्कार और चरित्र अब सड़क पर आ गया है. बिहार की 14 करोड़ जनता इस अपमान का जवाब देगी."

बिहार में फिर गरमाया राजनीतिक माहौल

यह घटना ऐसे समय हुई है जब बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो रही है. तेजस्वी यादव अपनी बिहार अधिकार यात्रा के जरिए जनता से सीधा संवाद बनाने की कोशिश में हैं. लेकिन सभा में हुई इस हरकत ने उनके अभियान को विवादों में घेर दिया है. भाजपा इसे जनता की भावनाओं से खिलवाड़ बता रही है और करारा जवाब देने की चेतावनी दे रही है.