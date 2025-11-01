बिहार चुनाव के बीच पवन सिंह का खेसारीलाल यादव पर बड़ा बयान, बोले- 'हमारा भाईचारा...'

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी के बीच भोजपुरी अभिनेता खेसारीलाल यादव के बयान पर एक्टर पवन सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि हमारा भाईचारा अलग है. पवन सिंह ने साफ किया कि हमारी विचारधारा एनडीए के साथ है जबकि उनकी विचारधारा अलग है. उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता बहुत ही समझदार है.

बिहार की राजधानी पटना में मीडिया से बातचीत में पवन सिंह ने कहा, ''हमारे रिश्ते अलग हैं. हमारी विचारधाराएं अलग हैं, उनकी विचारधारा अलग है. हमारी विचारधारा एनडीए के साथ है. आज एयरपोर्ट पर बिहार के दो लाल अपनी जनता के बीच में निकल चुके हैं. बिहार की जनता बहुत समझदार है और एनडीए के साथ खड़ी है."

Patna, Bihar: On Bhojpuri actor Khesarilal Yadav’s statement, Bhojpuri actor Pawan Singh says, “Our brotherhood is different, our relationship is different, but our ideologies are different. Our ideology is aligned with the NDA. Today, at the airport, two sons of Bihar have come… pic.twitter.com/AfFLbVEk3A — IANS (@ians_india) November 1, 2025

मेरे लिए पार्टी का आदेश सर्वोपरी- पवन सिंह

इससे पहले पावरस्टार पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव के लिये छपरा जाने के सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा था, ''मेरे लिए रिश्ता भी मायने रखता है. मेरे लिए पार्टी का आदेश सर्वोपरी है. तो मुझे जो आदेश मिलेगा तो उसे मैं टाल नहीं सकता है लेकिन मेरी ओर से उनके लिए शुभकामनाएं हैं, खुश रहें, मस्त रहें.''

छपरा सीट से RJD प्रत्याशी हैं खेसारी लाल यादव

खेसारी लाल यादव RJD के टिकट पर छपरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं. वो पहली बार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. वहीं पवन सिंह बतौर बीजेपी नेता एनडीए के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं. चुनाव प्रचार अभियान में खेसारी लाल यादव, पवन सिंह पर भी हमला करने से भी नहीं हिचके. उन्होंने पवन सिंह की शादीशुदा जिंदगी पर कई सारे कमेंट किए.

बहरहाल पहले खेसारी लाल यादव, रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ और पवन सिंह को अपना भाई बताया करते थे लेकिन वो आज उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं. बता दें कि बिहार में दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान है, जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे.