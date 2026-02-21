हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव स्थगित, 28 फरवरी को होना था मतदान, क्यों लिया गया यह फैसला?

Patna University SU Election: पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिए गए हैं. यूनिवर्सिटी परिसर में नारेबाजी, शिक्षकों के साथ बदतमीजी के कारण यह निर्णय लिया गया.

By : शशांक कुमार | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 21 Feb 2026 08:19 PM (IST)
बिहार में पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है. चुनाव के लिए मतदान 28 फरवरी को होने थे, लेकिन अब अगले आदेश तक इलेक्शन सस्पेंड कर दिए दए हैं. इसको लेकर पटना यूनिवर्सिटी की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है. 

विज्ञप्ति में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी परिसर में बीते कुछ दिनों में अमर्यादित और अप्रत्याशित घटनाएं हुई हैं. जैसे पटना वीमेंस कॉलेज परिसर में छात्रों के एक गुट ने बिना अनुमति अनाधिकृत प्रवेश कर नारेबाजी की थी. ऐसे में इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना गया. 

शिक्षकों और पदाधिकारियों के साथ छात्रों ने की बदतमीजी

इसके अलावा, पटना साइंस कॉलेज में एक क्लास में घुसकर छात्रों द्वारा शिक्षक और पटना यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों के साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया. इन सब घटनाओं के मद्देनजर छात्र संघ चुनाव को अगले आदेश तक स्थगित किया गया है. 

समय से पहले शुरू किया गया प्रचार

चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कुछ इस तरह से भी हुआ कि कॉलेज परिसर में छपे हुए बैनर-पोस्टर का प्रयोग किया गया. महंगे चार पहिया वाहनों का उपयोग हुआ, चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित समय अवधि से पहले ही प्रचार शुरू कर दिया गया. इस बात से नाराज पटना यूनिवर्सिटी ने छात्र संघ चुनाव स्थिगित कर दिए हैं. 

 

Published at : 21 Feb 2026 08:19 PM (IST)
