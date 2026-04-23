हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPatna News: डबल डेकर पुल से कूदकर छात्रा ने की आत्महत्या की कोशिश, PMCH में भर्ती, हालत गंभीर

Patna News: डबल डेकर पुल से कूदकर छात्रा ने की आत्महत्या की कोशिश, PMCH में भर्ती, हालत गंभीर

Patna News In Hindi: राजधानी पटना में अशोक राजपथ पर स्थित डबल डेकर पुल से एक छात्रा ने छलांग लगा दी. छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे PMCH में भर्ती कराया गया है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 23 Apr 2026 10:35 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी पटना में गुरुवार (23 अप्रैल) शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. अशोक राजपथ पर स्थित पटना कॉलेज के पास बने डबल डेकर पुल से एक छात्रा ने छलांग लगा दी. इस खौफनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अत्यधिक ऊंचाई से गिरने के कारण छात्रा की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

यह घटना पीरबहोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत डबल डेकर पुल के पिलर संख्या 58 के पास गुरुवार शाम करीब 6:15 बजे हुई. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि छात्रा पुल की बाउंड्री वॉल पर बैठी हुई है और काफी देर तक कुछ सोच रही है. नीचे खड़े लोग उसे ऐसा कोई भी आत्मघाती कदम उठाने से लगातार मना कर रहे थे. इसी बीच, जब पीछे से कोई व्यक्ति उसकी तरफ आता दिखा, तो वह हड़बड़ी में पुल से नीचे कूद गई.

PMCH में चल रहा इलाज, हालत बेहद नाजुक

घटना की सूचना मिलते ही पीरबहोर थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने आनन-फानन में गंभीर रूप से घायल छात्रा को पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (PMCH) में भर्ती कराया. डॉक्टरों के मुताबिक, अत्यधिक ऊंचाई से गिरने के कारण छात्रा की हालत बेहद नाजुक है और उसका सघन इलाज किया जा रहा है.

Bihar Weather Today: बिहार में 44 डिग्री के पार हुआ पारा, 12 जिलों मे हीट वेव, जानें कब मिलेगी भीषण गर्मी से राहत

आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी पुलिस

पीरबहोर थानाध्यक्ष सज्जाद ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि छात्रा फिलहाल बात करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है. डॉक्टरों की टीम उसे बचाने में जुटी है. उन्होंने कहा, "जैसे ही छात्रा बात करने की स्थिति में होगी, उसकी पूरी जानकारी और डिटेल्स शेयर की जाएगी." छात्रा ने यह खौफनाक कदम क्यों उठाया, फिलहाल इसके कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.

Bihar Politics: न संगठन न सरकार, अब क्या करेंगे निशांत कुमार? JDU को लेकर RJD ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

Published at : 23 Apr 2026 10:34 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS PATNA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Patna News: डबल डेकर पुल से कूदकर छात्रा ने की आत्महत्या की कोशिश, PMCH में भर्ती, हालत गंभीर
पटना: डबल डेकर पुल से कूदकर छात्रा ने की आत्महत्या की कोशिश, PMCH में भर्ती, हालत गंभीर
बिहार
अनंत सिंह ने की थी शराबबंदी को हटाने की मांग, अब डिप्टी CM विजय चौधरी ने दो टूक में दिया जवाब
अनंत सिंह ने की थी शराबबंदी को हटाने की मांग, अब डिप्टी CM विजय चौधरी ने दो टूक में दिया जवाब
बिहार
Bihar Politics: न संगठन न सरकार, अब क्या करेंगे निशांत कुमार? JDU को लेकर RJD ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
न संगठन न सरकार, अब क्या करेंगे निशांत कुमार? JDU को लेकर RJD ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
बिहार
Bihar Weather Today: बिहार में 44 डिग्री के पार हुआ पारा, 12 जिलों मे हीट वेव, जानें कब मिलेगी भीषण गर्मी से राहत
बिहार में 44 डिग्री के पार हुआ पारा, 12 जिलों मे हीट वेव, जानें कब मिलेगी भीषण गर्मी से राहत
Advertisement

वीडियोज

Saas Bahu Aur Saazish: Aarambhi ने Avantika को किया स्टोर रूम में बंद; खुद पॉडकास्ट देके बनीं सबकी चहेती
Sandeep Chaudhary: वोटर का 90% जोर...बंगाल चला किस ओर? | Bengal Chunav | Mamata | TMC | PM Modi
West Bengal Voting Update: बंगाल की राजनीति में महासंग्राम ! TMC | BJP | Mamata
Chitra Tripathi: बंगाल का शासक होगा कौन ? | Bengal Voting | BJP-TMC
Kiara–Sidharth से Ranveer–Deepika: Pregnancy Announcements जो बन गईं Trend
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने समझाया 'जो उचित समझो वो करो' का मतलब, मोदी सरकार ने दिया था आदेश
पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने समझाया 'जो उचित समझो वो करो' का मतलब, मोदी सरकार ने दिया था आदेश
दिल्ली NCR
IRS अफसर की बेटी की हत्या: शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, कैसे हुई मौत?
IRS अफसर की बेटी की हत्या: शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, कैसे हुई मौत?
आईपीएल 2026
IPL में संजू सैमसन ने लगाया शतक का 'पंजा', वानखेड़े में चेन्नई ने ठोके 207 रन; चौकों-छक्कों की हुई बारिश
IPL में संजू सैमसन ने लगाया शतक का 'पंजा', वानखेड़े में चेन्नई ने ठोके 207 रन; चौकों-छक्कों की हुई बारिश
Results
UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं में कितने छात्र हुए पास? जानें इस बार का पासिंग परसेंटेज
यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं में कितने छात्र हुए पास? जानें इस बार का पासिंग परसेंटेज
टेलीविजन
तेजस्वी प्रकाश से अंकिता लोखंडे की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
तेजस्वी से अंकिता की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
विश्व
भीखमंगे पाकिस्तान के और खराब हुए हालात, रेलवे चलाने के भी नहीं पैसे, भगवान भरोसे पैसेंजर्स की सुरक्षा
भीखमंगे पाकिस्तान के और खराब हुए हालात, रेलवे चलाने के भी नहीं पैसे, भगवान भरोसे पैसेंजर्स की सुरक्षा
Results
UP Board Result 2026 12th Topper: यूपी बोर्ड 12वीं टॉपर शिखा वर्मा ने किस सब्जेक्ट में गाड़े झंडे, यहां देखें मार्कशीट के एक-एक नंबर
यूपी बोर्ड 12वीं टॉपर शिखा वर्मा ने किस सब्जेक्ट में गाड़े झंडे, यहां देखें मार्कशीट के एक-एक नंबर
इंडिया
West Bengal Elections: बंगाल में परिवर्तन या दीदी की वापसी? आजादी के बाद रिकॉर्ड वोटिंग, ममता और शाह ने किए ये दावे
बंगाल में परिवर्तन या दीदी की वापसी? आजादी के बाद रिकॉर्ड वोटिंग, ममता और शाह ने किए ये दावे
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget