Patna News: डबल डेकर पुल से कूदकर छात्रा ने की आत्महत्या की कोशिश, PMCH में भर्ती, हालत गंभीर
Patna News In Hindi: राजधानी पटना में अशोक राजपथ पर स्थित डबल डेकर पुल से एक छात्रा ने छलांग लगा दी. छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे PMCH में भर्ती कराया गया है.
राजधानी पटना में गुरुवार (23 अप्रैल) शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. अशोक राजपथ पर स्थित पटना कॉलेज के पास बने डबल डेकर पुल से एक छात्रा ने छलांग लगा दी. इस खौफनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अत्यधिक ऊंचाई से गिरने के कारण छात्रा की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
यह घटना पीरबहोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत डबल डेकर पुल के पिलर संख्या 58 के पास गुरुवार शाम करीब 6:15 बजे हुई. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि छात्रा पुल की बाउंड्री वॉल पर बैठी हुई है और काफी देर तक कुछ सोच रही है. नीचे खड़े लोग उसे ऐसा कोई भी आत्मघाती कदम उठाने से लगातार मना कर रहे थे. इसी बीच, जब पीछे से कोई व्यक्ति उसकी तरफ आता दिखा, तो वह हड़बड़ी में पुल से नीचे कूद गई.
PMCH में चल रहा इलाज, हालत बेहद नाजुक
घटना की सूचना मिलते ही पीरबहोर थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने आनन-फानन में गंभीर रूप से घायल छात्रा को पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (PMCH) में भर्ती कराया. डॉक्टरों के मुताबिक, अत्यधिक ऊंचाई से गिरने के कारण छात्रा की हालत बेहद नाजुक है और उसका सघन इलाज किया जा रहा है.
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आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी पुलिस
पीरबहोर थानाध्यक्ष सज्जाद ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि छात्रा फिलहाल बात करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है. डॉक्टरों की टीम उसे बचाने में जुटी है. उन्होंने कहा, "जैसे ही छात्रा बात करने की स्थिति में होगी, उसकी पूरी जानकारी और डिटेल्स शेयर की जाएगी." छात्रा ने यह खौफनाक कदम क्यों उठाया, फिलहाल इसके कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.
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Source: IOCL