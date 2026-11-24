राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के बढ़े राजनीतिक उत्साह के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तीखा हमला बोला है.सोमवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने दावा किया कि वर्ष 2028 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी.

उन्होंने कहा कि पार्टी ने अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं. वहीं राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लक्ष्य के साथ मिशन-25 पर भी काम शुरू कर दिया गया है.

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मुख्यमंत्री भजनलाल को दी हार की जिम्मेदारी लेने की नसीहत

पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन से उत्साहित गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को निशाने पर लेते हुए कहा कि चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री को इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए. उन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि वे तीन बार चुनाव हारे, लेकिन हर बार परिणाम आने के बाद तत्काल अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की.

गहलोत ने कहा, "मैं मुख्यमंत्री था, सरकार चली गई. मेरी जिम्मेदारी थी. जनता के सामने सिर झुकाना पड़ता है और स्वीकार करना पड़ता है कि हमसे गलतियां हुई होंगी." उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भला आदमी बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर मुख्यमंत्री को सलाह दी है कि उन्हें विनम्रता दिखाते हुए हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए.

निर्दलीय प्रत्याशियों को भाजपा में शामिल होने के लिए धमकाने का आरोप

गहलोत ने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने वाले निर्दलीय प्रत्याशियों पर भाजपा में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों को धमकियां दी जा रही हैं और प्रलोभन दिए जा रहे हैं. उनके मुताबिक, प्रदेश में नगर निगम और नगर पालिका चुनावों के दौरान पुलिस और प्रशासन के माध्यम से दबाव की राजनीति की गई, जिसका जवाब जनता ने चुनाव में दिया है.

EVM पर सवाल, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग

पूर्व मुख्यमंत्री ने EVM की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया को लेकर जनता का विश्वास कायम रहना जरूरी है. उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी पहले मशीनों से चुनाव होते थे, लेकिन बाद में बैलेट पेपर की व्यवस्था अपनाई गई.

गहलोत ने सवाल उठाया कि भारत में भी बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराए जा सकते? उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने पर EVM पर सवाल नहीं उठते, लेकिन हारने पर आशंकाएं सामने आती हैं. ऐसे में इस मुद्दे का समाधान जरूरी है, ताकि जनता का लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास बना रहे.

परिसीमन और वन नेशन-वन इलेक्शन पर केंद्र को घेरा

गहलोत ने परिसीमन, वन नेशन-वन इलेक्शन और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि लोकसभा सीटों की संख्या 800 से 850 तक करने जैसे बड़े फैसलों पर संसद में व्यापक चर्चा होनी चाहिए.

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष को विश्वास में लिए बिना महत्वपूर्ण निर्णय आगे बढ़ाना चाहती है. गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार लोकतंत्र से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं. उन्होंने विपक्षी नेताओं के प्रदर्शनों और राहुल गांधी के संघर्ष का भी जिक्र किया.

भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग और सरकारें गिराने का आरोप

गहलोत ने भाजपा पर खरीद-फरोख्त की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले भी कई राज्यों में विपक्षी दलों के नेताओं को तोड़कर सरकारें गिराने की कोशिशें हुई हैं. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को तोड़ना और हॉर्स ट्रेडिंग लोकतंत्र के लिए खतरनाक है.

नेहरू के दस साल जेल में रहने का किया जिक्र

आजादी के आंदोलन में कांग्रेस के योगदान का जिक्र करते हुए गहलोत ने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल के त्याग और बलिदान को याद किया. उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू दस साल जेल में रहे. इसके साथ ही उन्होंने RSS और भाजपा पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि आजादी की लड़ाई में उनका क्या योगदान था? गहलोत ने कहा कि कांग्रेस इनका मुकाबला करेगी और कामयाब होगी.

दो महीने में नहीं बदला जनता का मूड, भाजपा की पिछली जीत पर उठाए सवाल

यह पूछे जाने पर कि महज दो महीने में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि कांग्रेस को इतना समर्थन मिल गया, गहलोत ने कहा कि यह कोई जादू नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले निकाय चुनावों में पुलिस और प्रशासन के दुरुपयोग तथा वार्डों के परिसीमन के जरिए चुनावी समीकरण प्रभावित किए गए थे.

उन्होंने अपने क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि कई वार्डों को राजनीतिक फायदे के लिए जोड़ दिया गया, जबकि कुछ वार्डों को तोड़कर तीन हिस्सों में बांट दिया गया. कहीं 300 मतदाताओं वाले वार्ड हैं तो कहीं 8 हजार और 15 हजार मतदाताओं वाले वार्ड हैं. उन्होंने इसे परिसीमन में असमानता बताया.

जोधपुर में कांग्रेस को 15 हजार वोट ज्यादा मिलने का दावा

गहलोत ने दावा किया कि पिछले निकाय चुनावों में जोधपुर में कांग्रेस को भाजपा से करीब 14 से 15 हजार वोट अधिक मिले थे. जयपुर में भी कांग्रेस के पक्ष में करीब 15 हजार वोटों का अंतर था. उन्होंने कहा कि यदि सीधे चुनाव होते तो कांग्रेस जीत सकती थी. गहलोत के अनुसार, चुनावी परिणामों को केवल जीते हुए सदस्यों की संख्या से नहीं, बल्कि कुल मिले वोटों के अंतर से भी समझना चाहिए.

क्षेत्रीय दलों के उभार को बताया लोकतंत्र का हिस्सा

भाजपा और आरएलपी जैसी पार्टियों के राजनीतिक प्रभाव को लेकर पूछे गए सवाल पर गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का अधिकार है. नई पार्टियों का उभरना लोकतंत्र का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि पहले भी कई राजनीतिक दल बने और समय के साथ खत्म हो गए. अब नए दलों का भविष्य भी समय तय करेगा.

पंचायती राज चुनावों के बाद गहलोत के इस आक्रामक रुख से साफ है कि कांग्रेस ने राजस्थान में 2028 के विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर अभी से राजनीतिक मोर्चेबंदी शुरू कर दी है. एक तरफ भाजपा से जवाबदेही मांगते हुए गहलोत ने सरकार को घेरा, वहीं दूसरी तरफ मिशन-25 के जरिए कांग्रेस की चुनावी महत्वाकांक्षा भी स्पष्ट कर दी.

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