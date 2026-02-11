बिहार: 'यादव और मुस्लिम जाति के अपराधी को टारगेट कर रही पुलिस', RJD का नीतीश सरकार पर हमला

बिहार में एनकाउंटर को लेकर आरजेडी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है. बुधवार (11 फरवरी, 2026) को विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर जाति के आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करने का आरोप लगाया.

भाई वीरेंद्र ने कहा है कि बिहार में कई बड़ी-बड़ी घटनाएं हो रही हैं, रेप किया जाता है, उसके बाद हत्या कर दी जाती है, लेकिन अपराधी नहीं पकड़ा जाता है. सभी जातियों में अपराधी हैं, लेकिन सरकार द्वारा एक जाति को ही टारगेट किया जाता है. उन्होंने खुलकर कहा कि यादव और मुस्लिम के अपराधी ही को ही टारगेट किया जा रहा है.

आरजेडी विधायक ने आगे कहा, "मैं अपराधी का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए. गैर यादव और गैर मुस्लिम के अपराधी संरक्षित हैं. उन पर करवाई नहीं की जाती है."

'मुख्यमंत्री को पागल नहीं कहा, लेकिन…'

नीतीश कुमार को लेकर भाई वीरेंद्र ने कहा कि किसी ने मुख्यमंत्री को पागल नहीं कहा है, लेकिन वे अस्वस्थ हैं. उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है. उनके साथ रहने वाले लोग उनको दवा नहीं खिलाते हैं. सिर्फ उनके पीछे-पीछे चलते हैं. सत्ता पक्ष के इस बयान पर कि आरजेडी विधायकों का पीएमसीएच में इलाज कराया जाएगा, इस पर कहा कि इन लोगों का इलाज आने वाले चुनाव में हम लोग कर देंगे.

पटना में आज सुबह-सुबह हुआ एनकाउंटर

बता दें कि राजधानी पटना में आज (बुधवार) सुबह एनकाउंटर हुआ है. गायघाट में मुठभेड़ के दौरान एक सूर्या नाम के एक बदमाश को गोली लगी. इसके बाद उसे एनएमसीएच में भर्ती कराया गया. सूर्या पर डकैती, अवैध हथियार रखने, शराब तस्करी समेत करीब 20 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. हाल में कई हाफ एनकाउंटर किया गया है. इसी को लेकर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र से सवाल किया गया था.

