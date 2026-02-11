अनुष्का यादव सच में बनीं मां? भाई ने शेयर की बच्ची की तस्वीर, तेज प्रताप यादव की टेंशन बढ़ी!

जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने साफ इनकार कर दिया है कि वे किसी बच्ची के पिता बने हैं. इस बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है. तेज प्रताप यादव ने कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि उनका अनुष्का यादव (Anushka Yadav) से कोई संबंध नहीं है. ना ही किसी बच्ची के वो पिता बने हैं. इस बीच अनुष्का के भाई आकाश यादव (Akash Yadav) ने अपने सोशल मीडिया से एक बच्ची की तस्वीर शेयर की है.

तस्वीर आने के बाद उठने लगे सवाल

इस तस्वीर में बच्ची की शक्ल नहीं दिख रही है. आकाश यादव ने अपनी उंगली बच्ची के हाथों में दी है और तस्वीर खींची गई है. इस तस्वीर को आकाश ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए एक गीत लगाया है. अब लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या ये बच्ची अनुष्का और तेज प्रताप यादव की है? सवाल कई हैं लेकिन इस तस्वीर के आने के बाद एक बार फिर विवाद गहरा होता दिख रहा है. अब देखना होगा कि आगे तेज प्रताप यादव इस पर क्या कुछ जवाब देते हैं.

हाल ही में सामने आई थी डॉक्टर की एक पर्ची

बता दें कि अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक डॉक्टर की पर्ची सामने आई थी जिस पर अनुष्का यादव का नाम था. पति की जगह तेज प्रताप यादव का नाम लिखा हुआ था. यह पर्ची अल्ट्रासाउंड से जुड़ी हुई थी. भले तेज प्रताप यादव ने पिता बनने से इनकार कर दिया है लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स तरह-तरह की बातें कर रहे हैं.

तेज प्रताप यादव ने लिया था आकाश भाटी का नाम

गौरतलब हो कि जब इस बात की चर्चा होने लगी कि तेज प्रताप यादव पिता बने हैं तो उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. पांच जयचंदों का नाम लिया था. इनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था. इसी दौरान उन्होंने पिता बनने की बात को खारिज किया था. यह भी कहा था कि यह पता लगाया जाए कि आकाश भाटी और अनुष्का यादव का क्या संबंध है. तेज प्रताप ने कहा था वो डिप्रेशन में हैं. कोर्ट जाएंगे.

