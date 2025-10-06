हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रात के 10 बजे तक चलेगी पटना मेट्रो, नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन, रूट और किराया जानें

रात के 10 बजे तक चलेगी पटना मेट्रो, नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन, रूट और किराया जानें

Patna Metro: पटना में मेट्रो सेवा अभी 4.3 किलोमीटर के रूट पर मिलेगी. तीन स्टेशन आईएसबीटी, जीरो माइल और भूतनाथ रोड के बीच मेट्रो चलेगी. डिटेल में पढ़िए पूरी खबर.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 06 Oct 2025 01:17 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में आखिरकार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पटना मेट्रो का उद्घाटन हो गया. सोमवार (06 अक्टूबर, 2025) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका विधिवत उद्घाटन किया. हालांकि उद्घाटन तो और पहले होना था, लेकिन काम पूरा न होने की वजह से तिथि टलती चली गई. यह मेट्रो सेवा 4.3 किलोमीटर के रूट पर मिलेगी. तीन स्टेशन आईएसबीटी, जीरो माइल और भूतनाथ रोड के बीच मेट्रो चलेगी.

उद्घाटन के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कॉरिडोर वन के तहत पटना जंक्शन सहित छह भूमिगत मेट्रो स्टेशनों और 9.35 किलोमीटर लंबी सुरंग की आधारशिला भी रखी. उद्घाटन के लिए मेट्रो के कोच को मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया था. मेट्रो कोच में गेट, खिड़कियों और अंदर के हिस्सों में गोलघर, महावीर मंदिर, महाबोधि वृक्ष, बुद्ध स्तूप और नालंदा के खंडहर जैसे बिहार के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के आकर्षक स्टिकर लगाए गए हैं.

40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी मेट्रो

शुरुआत में मेट्रो की अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी. आईएसबीटी से जीरो माइल का किराया 15 रुपये होगा. वहीं न्यू आईएसबीटी से भूतनाथ मेट्रो स्टेशन का किराया 30 रुपया तय किया गया है. यानी पटना मेट्रो का फिलहाल न्यूनतम किराया 15 रुपये और अधिकतम किराया 30 रुपये होगा.

दूसरी ओर यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर मेट्रो कोच में 360-डिग्री सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. आपात स्थिति के लिए दो इमरजेंसी बटन और माइक्रोफोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. आपात स्थिति में बटन दबाने पर यात्री सीधे मेट्रो रेल के ड्राइवर से बात कर सकेंगे और सीसीटीवी फुटेज भी कंट्रोल रूम में भेजी जाएगी. प्रत्येक कोच में कुल 138 सीटें हैं और उसमें 945 यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकते है.

सुबह 8 बजे से शुरू होगा परिचालन 

पहले चरण में आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन से भूतनाथ रोड तक मेट्रो चलेगी. फिलहाल इसका परिचालन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक किया जाएगा. हर 20 मिनट के अंतराल पर प्रत्येक स्टेशन पर मेट्रो उपलब्ध होगी. प्रतिदिन मेट्रो 40 से 42 फेरे लगाएगी. महिलाओं और दिव्यांगों के लिए प्रत्येक ट्रेन में 12-12 सीटें आरक्षित होंगी.

मेट्रो कोच में मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग की सुविधा भी होगी. प्रत्येक कोच में सभी दरवाजों के पास एक लाल रंग का पैनिक बटन दिया गया है. कोच के अंदर डिस्प्ले बोर्ड पर अगले स्टेशन की जानकारी और घोषणाएं लगातार चलती रहेंगी.

पटना मेट्रो की सुरक्षा की जिम्मेदारी बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस (बीएसएपी) के जवानों के हाथ में होगी. बीएसएपी के जवान मेट्रो पर चप्पे-चप्पे पर तैनात रहेंगे. प्रवेश द्वार से लेकर प्लेटफॉर्म तक इनकी तैनाती होगी.

Published at : 06 Oct 2025 01:16 PM (IST)
Patna Metro NITISH KUMAR BIHAR NEWS
