हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना: 'कोचिंग बंद कर दो वरना...', गुरु रहमान को जान से मारने की धमकी

पटना: 'कोचिंग बंद कर दो वरना...', गुरु रहमान को जान से मारने की धमकी

Patna News: पटना में अदम्य अदिति गुरुकुल के मशहूर शिक्षक को जान से मारने की धमकी दी गई है. साथ ही गुरु रहमान से कोचिंग को बंद करने के लिए कहा है.

By : शशांक कुमार | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 12 Feb 2026 06:36 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के पटना में मशहूर शिक्षक और अदम्य अदिति गुरुकुल के संचालक गुरु रहमान को जान से मारने की धमकी दी गई है. एक अज्ञात व्यक्ति बुधवार  (11 फरवरी) की शाम सीधे उनके संस्थान के अंदर घुस आया. इस दौरान उसने गुरु रहमान को गोली मारने की धमकी दी. आरोपी ने शिक्षक से कहा है कि कोचिंग बंद कर दो वरना गोली मार दी जाएगी.

आरोपी ने यह भी कहा कि कोचिंग तुरंत बंद कर दी जाए. इस मामले में गुरु रहमान ने पीरबहोर थाना में लिखित शिकायत दी है. संदिग्ध व्यक्ति का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपा गया है. शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है.

अज्ञात बदमाशों ने दी धमकी

बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने गुरु रहमान की कोचिंग में घुसकर धमकी दी है. कोचिंग के संचालक गुरु रहमान को गोली मारने के लिए कहा है. इस धमकी के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. इस धमकी के बाद गुरु रहमान ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस में शिकायत दी है. 

गुरु रहमान पुलिस से इस मामले में गहन जांच करने की गुजारिश की है. साथ ही उन्होंने आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही है. बता दें कि यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसका फुटेज पुलिस को दे दिया गया है. 

पुलिस ने दी यह जानकारी

गुरु रहमान को धमकी के मामले में पुलिस ने जानकारी दी. पुलिस के अनुसार आरोपी की धरपकड़ के लिए जांच शुरू कर दी गई है. फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है. पुलिस ने गुरु रहमान आश्वासन दिया है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस का कहना है कि घटना की जांच के लिए टीम बना दी गई है. मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

गुरु रहमान ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी द्वारा उनको जान से मारने और कोचिंग बंद करने की धमकी देने के साथ ही गलत शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है. आरोपी लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग कर अपमानित कर रहा था.

और पढ़ें
Published at : 12 Feb 2026 06:24 PM (IST)
Tags :
Bihar Police BIHAR NEWS PATNA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बांग्लादेश की तरह टेक्सटाइल पर जीरो टैरिफ लगा सकता है अमेरिका', ट्रेड डील को लेकर पीयूष गोयल का बड़ा दावा
'टेक्सटाइल पर जीरो टैरिफ लगा सकता है अमेरिका', ट्रेड डील को लेकर पीयूष गोयल का बड़ा दावा
बिहार
पटना: 'कोचिंग बंद कर दो वरना...', गुरु रहमान को जान से मारने की धमकी
पटना: 'कोचिंग बंद कर दो वरना...', गुरु रहमान को जान से मारने की धमकी
विश्व
Kim Jong Un Successor: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया अपने उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
क्रिकेट
NEP vs ITA: पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही इटली का कमाल, नेपाल का किया बुरा हाल
पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही इटली का कमाल, नेपाल का किया बुरा हाल
Advertisement

वीडियोज

'The 50’ में Groupism और Insecurities पर Archit ने तोड़ी चुप्पी
Bharat Bandh Today: जानिए लेबर कोड, बिजली बिल और US डील…पर क्यों भड़का भारत देश? |ABPLIVE
Lamborghini Crash: लैम्बॉर्गिनी कांड..आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार |Khabar Gawah Hai With Megha Prasad
Textile Industry को बड़ी राहत! US Market में India को मिलेगा Zero-Duty Advantage?| Paisa Live
Kanpur Lamborghini Case:पुलिस ने मांगी Shivam की 14 दिन की रिमांड! कोर्ट में रसूख और कानून की जंग
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बांग्लादेश की तरह टेक्सटाइल पर जीरो टैरिफ लगा सकता है अमेरिका', ट्रेड डील को लेकर पीयूष गोयल का बड़ा दावा
'टेक्सटाइल पर जीरो टैरिफ लगा सकता है अमेरिका', ट्रेड डील को लेकर पीयूष गोयल का बड़ा दावा
बिहार
पटना: 'कोचिंग बंद कर दो वरना...', गुरु रहमान को जान से मारने की धमकी
पटना: 'कोचिंग बंद कर दो वरना...', गुरु रहमान को जान से मारने की धमकी
विश्व
Kim Jong Un Successor: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया अपने उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
क्रिकेट
NEP vs ITA: पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही इटली का कमाल, नेपाल का किया बुरा हाल
पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही इटली का कमाल, नेपाल का किया बुरा हाल
बॉलीवुड
सनी देओल ने कंफर्म की दो फिल्में, 2026 में मचाएंगी धमाल, एक्टर बोले- इमोशनल करने वाली फिल्म है
सनी देओल ने कंफर्म की दो फिल्में, 2026 में मचाएंगी धमाल, एक्टर बोले- इमोशनल करने वाली फिल्म है
विश्व
Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश के जिस नेता ने की थी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की बात, वो किस पार्टी से लड़ा चुनाव?
बांग्लादेश के जिस नेता ने की थी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की बात, वो किस पार्टी से लड़ा चुनाव?
ट्रेंडिंग
जीजा तू काला गाने पर जमकर नाची साली, डांस वीडियो देख विराट कोहली से कनेक्ट करने लगे यूजर्स
जीजा तू काला गाने पर जमकर नाची साली, डांस वीडियो देख विराट कोहली से कनेक्ट करने लगे यूजर्स
जनरल नॉलेज
न बुढ़ापा और न मौत... अगर इंसान अमर हो जाएं तो क्या होगा, जानें हमारा शरीर कभी क्यों नहीं हो सकता अमर?
न बुढ़ापा और न मौत... अगर इंसान अमर हो जाएं तो क्या होगा, जानें हमारा शरीर कभी क्यों नहीं हो सकता अमर?
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget