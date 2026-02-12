बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की पहल पर श्याम स्टील ने राज्य में 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करने पर सहमति जताई है. कंपनी गया-डोभी रोड स्थित प्रस्तावित औद्योगिक गलियारे में एक अत्याधुनिक स्टील कारखाना स्थापित करेगी. यह जानकारी गुरुवार (12 फरवरी, 2026) को उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने दी.

दिलीप जायसवाल ने बताया कि श्याम स्टील इस परियोजना के तहत 10 लाख टन सालाना क्षमता की स्टील विनिर्माण इकाई लगाएगी. इस परियोजना से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने के साथ-साथ लगभग 8,000 लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है. उन्होंने बताया कि निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने बेहतर प्रोत्साहन औद्योगिक नीति बनाई है, जिसके तहत निवेशकों को राज्य में लाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं.

सृजित होंगे रोजगार के अवसर

दिलीप जायसवाल ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, "विकसित बिहार की ओर एक और ऐतिहासिक कदम. बिहार सरकार के उद्योग विभाग की दूरदर्शी नीतियों और निवेश मित्र वातावरण का ही सुखद परिणाम है कि आज 'श्याम स्टील' जैसी प्रतिष्ठित कंपनी ने बिहार में ₹5,000 करोड़ के भारी निवेश का निर्णय लिया है. यह निवेश हमारी नीतियों और उद्योग विभाग की कार्यकुशलता पर औद्योगिक जगत के अटूट भरोसे का प्रमाण है. राज्य में नई इकाइयों की स्थापना से हजारों की संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे."

क्या बोले सम्राट चौधरी?

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार उन कंपनियों से सामग्री की खरीद को प्राथमिकता देगी, जिनकी उत्पादन इकाइयां बिहार में स्थापित होंगी. इसी नीति के तहत निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

उद्योग विभाग के अनुसार, प्रस्तावित कारखाने के स्थापित होने से गया-डोभी औद्योगिक गलियारे के विकास को गति मिलेगी और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा. श्याम स्टील की ओर से उद्योग विभाग को दिए गए प्रस्ताव के अनुसार, इस कारखाने के लिए 500 एकड़ जमीन की मांग की गई है.

