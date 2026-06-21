पटना में JDU की राष्ट्रीय परिषद बैठक, नीतीश कुमार के नेतृत्व पर लगेगी औपचारिक मुहर

पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई है. प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में यह बैठक शुरू हुई है. बताया जा रहा है कि जेडीयू की अलग-अलग संगठनात्मक स्तरों की बैठकें होंगी. इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नीतीश कुमार निर्वाचन पर राष्ट्रीय परिषद की औपचारिक मुहर भी लगेगी.

बैठक में जेडीयू के संगठन और भावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी. वहीं नव-निर्वाचित राष्ट्रीय परिषद की बैठक 3 बजे से 4 बजे तक आयोजित की जाएगी. इसके बाद खुला अधिवेशन 4 बजे से 5 बजे तक आयोजित होगा. इस दौरान बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर के प्रमुख पदाधिकारी, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद के सदस्य शामिल होंगे.

जेडीयू की बैठक में इन मुद्दों पर होगी चर्चा

बैठक में संगठन की भावी रणनीति, सात निश्चय-3 के संकल्पों को जन-जन तक पहुंचाने, विकसित बिहार के निर्माण तथा आगामी राजनीतिक एवं संगठनात्मक कार्यक्रमों पर भी चर्चा होने की संभावना है.

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बैठक को लेकर क्या बोले जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी?

बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने जदयू की राष्ट्रीय और राज्य परिषद की बैठक पर कहा, "हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद उसकी औपचारिक पुष्टि (एंडोर्समेंट) की प्रक्रिया होती है, जो निर्वाचन आयोग की आवश्यकताओं के अनुसार राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद के माध्यम से पूरी की जाती है. प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से जुड़े प्रस्तावों का भी एंडोर्समेंट किया जाएगा.

इस दौरान राजनीतिक और संगठन स्तर के प्रस्ताव लिए जाएंगे. इसके साथ ही राजनीतिक और संगठनात्मक प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी कि संगठन को आगे कैसे मजबूत किया जाए. जहां तक निशांत कुमार का सवाल है, निशांत हमारे नेता हैं और आगे भी हमारे नेता रहेंगे. निशांत हमारे नेता हैं तो इसमें संभालना क्या है. भविष्य में जो नेता होता है उसकी लीडरशिप में सभी को चलना होता है.

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