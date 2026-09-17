गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में BCCA कार्रवाई पर HC सख्त, 2 लोगों को 1-1 लाख मुआवजा देने के निर्देश

बिहार में BCCA कार्रवाई पर HC सख्त, 2 लोगों को 1-1 लाख मुआवजा देने के निर्देश

पटना हाईकोर्ट ने BCCA के तहत नालंदा के दो लोगों को ‘असामाजिक तत्व’ घोषित करने और आवाजाही पर रोक का आदेश रद्द किया. राज्य सरकार को एक-एक लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 17 Sep 2026 04:08 PM (IST)
Preferred Sources

पटना हाईकोर्ट ने बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम (BCCA) के तहत दो लोगों को ‘असामाजिक तत्व’ घोषित कर उनकी आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंध को रद्द कर दिया. अदालत ने कहा कि नालंदा जिला प्रशासन ने उचित सत्यापन और पर्याप्त सामग्री के बिना कार्रवाई की थी. अदालत ने राज्य सरकार को दोनों याचिकाकर्ताओं को एक-एक लाख रुपये मुआवजा और मुकदमे के खर्च के तौर पर 10-10 हजार रुपये देने का निर्देश दिया. अदालत के 11 सितंबर के आदेश में प्रशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया और सबूतों की जांच पर जोर दिया गया है.

मामला शशि कुमार उर्फ फुकन और अजय सिंह से जुड़ा है. याचिकाकर्ताओं ने नालंदा के एसपी की उस संस्तुति को चुनौती दी थी, जिसके आधार पर उन्हें BCCA के तहत ‘असामाजिक तत्व’ घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हुई. यह कार्रवाई 2025 के विधानसभा चुनाव और छठ पूजा के दौरान राजगीर के एसडीपीओ की रिपोर्ट के आधार पर शुरू होने की बात कही गई.

यह भी पढ़ें- PM मोदी के जन्मदिन पर पप्पू यादव ने शेयर किया ये VIDEO, '...विवश हूं'

आपराधिक मामलों में जमानत का भी दिया हवाला

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि उन्हें आपराधिक मामलों में झूठा फंसाया गया है और वे संबंधित मामलों में पहले से जमानत पर हैं. उनका कहना था कि केवल आपराधिक मामलों की मौजूदगी के आधार पर उनकी स्वतंत्र आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता.

प्रशासन के पास पर्याप्त सबूत नहीं

अदालत ने कार्रवाई के आधार और उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच की. कोर्ट ने माना कि किसी व्यक्ति की आवाजाही सीमित करने जैसी कार्रवाई के लिए प्रशासन को सबूतों के उचित सत्यापन और स्वतंत्र रूप से विचार करना जरूरी है. अदालत ने प्रक्रिया में खामियां पाए जाने पर संबंधित आदेशों को रद्द कर दिया.

राज्य सरकार को मुआवजा देने का निर्देश

हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाकर्ताओं को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार को एक-एक लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया. इसके अलावा मुकदमे के दौरान हुए खर्च के रूप में 10-10 हजार रुपये देने को कहा गया. अदालत के फैसले के बाद BCCA के तहत प्रशासनिक कार्रवाई में प्रक्रिया और सत्यापन के महत्व को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

यह भी पढ़ें- बिहार पंचायत चुनाव 2026: मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा बयान, बोले- 'ट्रिपल टेस्ट...'

Published at : 17 Sep 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'BJP का JDU में विलय होगा', ऑफर के बाद तेजस्वी की 'भविष्यवाणी'
'BJP का JDU में विलय होगा', ऑफर के बाद तेजस्वी की 'भविष्यवाणी'
बिहार
बिहार पंचायत चुनाव 2026: मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा बयान, बोले- 'ट्रिपल टेस्ट...'
बिहार पंचायत चुनाव 2026: मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा बयान, बोले- 'ट्रिपल टेस्ट...'
बिहार
पूर्णिया के इंजीनियर पर विजिलेंस का शिकंजा, 3 ठिकानों पर रेड
पूर्णिया के इंजीनियर पर विजिलेंस का शिकंजा, 3 ठिकानों पर रेड
बिहार
PM मोदी के जन्मदिन पर पप्पू यादव ने शेयर किया ये VIDEO, '...विवश हूं'
PM मोदी के जन्मदिन पर पप्पू यादव ने शेयर किया ये VIDEO, '...विवश हूं'
Advertisement

वीडियोज

Disha Salian Case: 6 साल बाद CBI FIR, Murder-Gangrape के आरोपों से फिर उठा बड़ा सवाल
Bigg Boss 20 Episode 9: Uditi Singh-Aasif Khan Clash, Scout OP-Rohed Nominated, Aamrapali-Love Fight
Spirit को लेकर Pranay Vanga का Critics को Open Challenge, Prabhas की फिल्म पर बढ़ा Buzz
PM Modi 76th Birthday | Breaking: 25 साल का कीर्तिमान... बीजेपी का अभिमान! | BJP | Amit Shah
Houthis Attack on Saudi Arabia: हूती विद्रहियों ने देसी मिसाइल से मार गिराया F15, सऊदी को बड़ा झटका!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM मोदी के बर्थडे पर आया दोस्त पुतिन का मैसेज, कहा- 'आपका बड़ा रुतबा'
PM मोदी के बर्थडे पर आया दोस्त पुतिन का मैसेज, कहा- 'आपका बड़ा रुतबा'
दिल्ली NCR
PM मोदी के बर्थडे पर यज्ञ, रेखा गुप्ता पर भड़के CJP के सौरव दास, 'हम लोगों ने इन्हें ड्रामा...'
PM मोदी के बर्थडे पर यज्ञ, रेखा गुप्ता पर भड़के CJP के सौरव दास, 'हम लोगों ने इन्हें ड्रामा...'
विश्व
'अपना तेल और गैस कहीं और से...', 100% टैरिफ का बिल लाकर भारत से बोला US
'अपना तेल और गैस कहीं और से...', 100% टैरिफ का बिल लाकर भारत से बोला US
साउथ सिनेमा
'PM मोदी ने अवॉर्ड्स से नेपोटिज्म खत्म किया...' दादा साहेब फाल्के सम्मान मिलते ही बोले अनंत नाग
'PM मोदी ने अवॉर्ड्स से नेपोटिज्म खत्म किया...' बोले अनंत नाग
क्रिकेट
'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम', AFG खिलाड़ियों पर ईशान किशन का जवाब; देखें VIDEO 
'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम', AFG खिलाड़ियों पर ईशान किशन का जवाब; देखें VIDEO 
बिहार
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
इंडिया
मणिपुर राहत कैंप में मौतों पर SC सख्त, CJI ने पूछा- 'ठोस कदम क्यों नहीं उठाए'
मणिपुर राहत कैंप में मौतों पर SC सख्त, CJI ने पूछा- 'ठोस कदम क्यों नहीं उठाए'
इंडिया
ट्रंप के 100 फीसदी टैरिफ बिल के आगे नहीं झुकेगा भारत, कहा- 'जरूरी कदम उठाएंगे'
ट्रंप के 100 फीसदी टैरिफ बिल के आगे नहीं झुकेगा भारत, कहा- 'जरूरी कदम उठाएंगे'
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget