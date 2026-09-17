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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार पंचायत चुनाव 2026: मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा बयान, बोले- 'ट्रिपल टेस्ट...'

बिहार पंचायत चुनाव 2026: मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा बयान, बोले- 'ट्रिपल टेस्ट...'

बिहार पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि EBC आरक्षण के लिए आयोग ट्रिपल टेस्ट पूरा करेगा. रिपोर्ट के बाद सरकार आगे बढ़ेगी. UCC पर बोले- ड्राफ्ट आने के बाद फैसला होगा.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 17 Sep 2026 03:19 PM (IST)
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बिहार में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने आरक्षण प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं बनाया जा रहा है. आरक्षण निर्धारण के लिए समर्पित आयोग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप ट्रिपल टेस्ट के बाद राज्य सरकार आगे की कार्रवाई करेगी. बिहार राज्य निर्वाचन आयोग भी 2026 पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण संबंधी प्रक्रिया पहले से चला रहा है.
 
मंत्री ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग आयोग ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करेगा. हालिया रिपोर्टों के अनुसार आयोग अति पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन और स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व का अध्ययन कर सरकार को अपनी सिफारिश देगा. इसके आधार पर पंचायत चुनाव में EBC आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा.
 

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप होगा आरक्षण

पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत समर्पित आयोग, स्थानीय निकायवार आरक्षण का निर्धारण और कुल आरक्षण की सीमा जैसे पहलुओं पर प्रक्रिया पूरी करनी होती है. बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की जानकारी के मुताबिक पंचायतों में SC, ST और पिछड़े वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था कानून के तहत निर्धारित है.

PM मोदी के जन्मदिन पर दी शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दीपक प्रकाश ने उन्हें शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के विकास और नई दिशा देने के लिए काम किया है. उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर सभी लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं.

UCC पर ड्राफ्ट आने के बाद फैसला

पीएम मोदी के जन्मदिन पर सरकारी खर्च के आरोपों पर मंत्री ने कहा कि अलग-अलग विभागों को कार्यक्रमों की जिम्मेदारियां दी गई हैं. वहीं समान नागरिक संहिता (UCC) पर उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट सामने आने के बाद ही इस पर आधिकारिक रूप से कुछ कहा जा सकेगा.
 

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 17 Sep 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
PATNA NEWS BIHAR NEWS
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