बिहार पंचायत चुनाव 2026: मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा बयान, बोले- 'ट्रिपल टेस्ट...'

बिहार में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने आरक्षण प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं बनाया जा रहा है. आरक्षण निर्धारण के लिए समर्पित आयोग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप ट्रिपल टेस्ट के बाद राज्य सरकार आगे की कार्रवाई करेगी. बिहार राज्य निर्वाचन आयोग भी 2026 पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण संबंधी प्रक्रिया पहले से चला रहा है.

मंत्री ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग आयोग ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करेगा. हालिया रिपोर्टों के अनुसार आयोग अति पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन और स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व का अध्ययन कर सरकार को अपनी सिफारिश देगा. इसके आधार पर पंचायत चुनाव में EBC आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप होगा आरक्षण

पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत समर्पित आयोग, स्थानीय निकायवार आरक्षण का निर्धारण और कुल आरक्षण की सीमा जैसे पहलुओं पर प्रक्रिया पूरी करनी होती है. बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की जानकारी के मुताबिक पंचायतों में SC, ST और पिछड़े वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था कानून के तहत निर्धारित है.

PM मोदी के जन्मदिन पर दी शुभकामनाएं

UCC पर ड्राफ्ट आने के बाद फैसला

पीएम मोदी के जन्मदिन पर सरकारी खर्च के आरोपों पर मंत्री ने कहा कि अलग-अलग विभागों को कार्यक्रमों की जिम्मेदारियां दी गई हैं. वहीं समान नागरिक संहिता (UCC) पर उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट सामने आने के बाद ही इस पर आधिकारिक रूप से कुछ कहा जा सकेगा.