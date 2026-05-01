बिहार: नवादा में लाठी-डंडे से हमला, दुल्हन लेने निकला दूल्हा बारात के साथ पहुंचा अस्पताल

बिहार के नवादा जिले में एक अनोखी और हैरान करने वाली घटना सामने आई है. दुल्हन के घर पहुंचने वाला दूल्हा अपनी पूरी बारात के साथ अचानक सदर अस्पताल पहुंच गया. असल में रास्ते में बारात पर बदमाशों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिसके बाद दूल्हा ने सबसे पहले घायलों का इलाज कराने का फैसला लिया. मामला गुरुवार (30 अप्रैल) की रात का है.

कौवाकोल प्रखंड से दूल्हा राजू कुमार अपनी गाड़ी और बस भर बारातियों के साथ नवादा की ओर आ रहे थे. लगभग 45 किलोमीटर की यात्रा के दौरान रोह बाजार के पास गाड़ी पर रोड़े फेंके गए. इसके कुछ देर बाद कादिरगंज पेट्रोल पंप पर बस में तेल भरने के समय छोटी सी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया.

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हमलावरों ने बारातियों पर किया हमला

बारातियों के अनुसार, कुछ युवकों ने बच्चों के पैर पर बाइक चढ़ा दी. जब इसका विरोध किया गया तो हमलावरों ने तुरंत फोन कर अन्य साथियों को बुला लिया. कुछ ही देर में 5-6 युवक बाइक पर सवार होकर पहुंचे और दूल्हा के पिता, चाचा, भाई समेत अन्य बारातियों पर अचानक लाठियों से जानलेवा हमला शुरू कर दिया.

हमले में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए. स्थिति बिगड़ते देख दूल्हा राजू कुमार ने दुल्हन के घर जाने के बजाय पूरी बारात को नवादा सदर अस्पताल की ओर मोड़ दिया. अस्पताल पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले अपने घायल परिजनों का इलाज कराया. आधा दर्जन बारातियों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है.

अस्पताल में इलाज के बाद दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा

एक घंटे तक इलाज कराने के बाद दूल्हा ने हौसले का परिचय देते हुए बारात को नवादा के एक होटल में ले जाकर शादी का समारोह पूरा किया. इस दौरान दुल्हन पक्ष भी इस घटना से स्तब्ध रह गया.पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक गाड़ी को कब्जे में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

स्थानीय लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. शादी के दिन बारात पर इस तरह का हमला न सिर्फ दुखद है बल्कि कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है. दूल्हा राजू कुमार का धैर्य और परिवार के प्रति लगाव सराहनीय है.

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