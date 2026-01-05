पटना: पत्नी और बच्चे के सामने शख्स पर अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या, हमलावर फरार

बिहार की राजधानी पटना में हत्या की वारदात सामने आई है. पटना के पत्रकार थाना क्षेत्र में पत्नी बच्चे के सामने अंधाधुंध फायरिंग कर अमन शुक्ला नाम के शख्स की अपराधियों ने हत्या कर दी. अमन शुक्ला बाइक से पत्नी और बच्चे को लेकर जा रहे थे. इसी दौरान अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. आज (5 जनवरी) देर शाम पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के विद्या पूरी पार्क के पास बाइक पर सवार अपराधियों (संख्या दो थी) ने अमन शुक्ला पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और फरार हो गये.

अमन शुक्ला का रहा है आपराधिक इतिहास- पुलिस

आनन फानन में स्थानीय लोग और पत्नी अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया. पटना पूर्वी SP परिचय कुमार ने कहा कि अमन शुक्ला की भी अपराधिक पृष्ठभूमि रही है. 2020 में बेऊर थाने से बैंक लूट की घटना में वह जेल गए थे. इसी साल मई में छूट कर बाहर आये थे. बेटे की थेरेपी कराने के लिए डॉक्टरों के पास जा रहे थे उसी दौरान अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया.

CCTV फुटेज खंगाल जा रहे- पुलिस

पुलिस के मुताबिक, अभी अम शुक्ला पटना में सिक्योरिटी एजेंसी चला रहे थे. घटना का कारण क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है. पुलिस ने कहा कि अलग-अलग एंगल से हम लोग जांच कर रहे हैं और CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे. अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है.

एक दूसरी घटना में पटना शहर के बाहरी इलाके में एक व्यक्ति की कथित तौर पर ग्राम प्रधान ने गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान धर्मवीर पासवान के रूप में हुई है. अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) आनंद कुमार सिंह ने बताया कि यह घटना शनिवार शाम बाढ़ ​​थाना क्षेत्र के जलगोविंद इलाके में हुई. उन्होंने बताया कि भगत मुखिया (ग्राम प्रधान) ने पासवान को तब गोली मार दी जब वह घर के बाहर टहल रहा था.

जिस तरह से घटना हुई है कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं.