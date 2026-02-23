शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में ये क्या बोल गए पप्पू यादव? 'BJP एक कुख्यात के सहारे…'

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज मामले के बाद सियासत भी तेज हो गई है. एक तरफ प्रयागराज के झूंसी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया तो दूसरी ओर बयानबाजी शुरू हो गई है. बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने इस पर अब अपनी प्रतिक्रिया दी है. सोमवार (23 फरवरी, 2026) को सांसद ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया. बीजेपी सरकार को घेरा.

बीजेपी ने अपनी कब्र खोद ली: सांसद

अपने पोस्ट में सांसद पप्पू यादव ने लिखा है, "शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी पर बाल यौन शोषण का मामला दर्ज कर BJP ने अपनी कब्र खोद ली. शंकराचार्य के सवालों से बेचैन BJP सरकार एक कुख्यात के सहारे मुकदमा दर्ज करा उनका मुंह बंद कराना चाहती है. BJP को आसाराम, राम रहीम जैसे रेपिस्ट धंधेबाज प्रिय, सवाल करने वाले सनातनी संत अप्रिय."

क्या है पूरा मामला?

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण के मामले में अदालत के आदेश पर प्रयागराज के झूंसी थाने में एआईआर हुई है. शिकायत में शंकराचार्य के शिष्य मुकुंदानंद का भी नाम है. यह केस पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया गया है.

आरोप लगाने वाले को बताया हिस्ट्रीशीटर

केस दर्ज होने के बाद इस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद दे चुके हैं. उनका कहना है, "हमने तो सारे प्रमाण रख दिए हैं कि आरोप लगाने वाला व्यक्ति हिस्ट्रीशीटर है. 18 जनवरी के बाद वह जिस जिस थाने में जा रहा है उसकी एफआईआर दर्ज हो जा रही है, जबकि बहुत से पीड़ित लोग कहते हैं कि हमें भगा दिया जाता है, इससे पता चलता है कि हिस्ट्रीसीटर का कितना प्रभाव है."

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, "अगर पुलिस हमें अरेस्ट करने के लिए एक्शन भी लेती है, तो भी हम उनका विरोध नहीं करेंगे. हम कोऑपरेट करेंगे. जनता सब देख रही है... झूठ आखिरकार सामने आ ही जाता है. कहानी झूठी साबित होगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों." दूसरी ओर यौन शोषण पर अविमुक्तेश्वरानंद का भी बयान आया है. उन्होंने कहा है, "गोली मार दो, लेकिन ऐसा घृणित आरोप मत लगाओ."



