हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसीएम योगी के बिहार दौरे पर भड़के पप्पू यादव बोले- ये नफरत की भूमि नहीं, शांति की

सीएम योगी के बिहार दौरे पर भड़के पप्पू यादव बोले- ये नफरत की भूमि नहीं, शांति की

Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार दौरे पर पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

By : आईएएनएस | Updated at : 16 Oct 2025 05:52 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार दौरे पर पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पप्पू यादव ने दावा किया कि योगी के इस दौरे से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की मुश्किलें और बढ़ने वाली है.

न्यूज एजेंसी से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि बिहार नफरत की भूमि नहीं है. यह गुरु गोविंद, महात्मा बुद्ध, लोहिया, जेपी, महात्मा गांधी, बाल्मीकि, राष्ट्रकवि दिनकर, विद्यापति और राजेंद्र बाबू की धरती है, जो शांति और प्रगति का प्रतीक है.

योगी आदित्यनाथ को दिया नसीहत

उन्होंने कहा कि योगी जी को समझना चाहिए था कि बिहार नफरत की भूमि नहीं, शांति की भूमि है. महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस हमेशा अपने गठबंधन को मजबूत करती है और उसे सम्मान देती है. उन्होंने बताया कि गठबंधन की तैयारियां सुचारू रूप से चल रही हैं. उन्होंने कहा, "हम दो कदम पीछे हटकर गठबंधन को मजबूत करने को तैयार हैं. जिन्हें मुख्यमंत्री बनना है, उन्हें अहंकार छोड़ना होगा. हम सम्मान देने को तैयार हैं.

सीट बंटवारे पर पप्पू यादव का बयान

सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर उन्होंने कहा कि वह नाराज नहीं हैं और जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी. पप्पू यादव ने कांग्रेस को बिहार में मजबूत करने का भरोसा जताया .उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस कहे कि पप्पू यादव कोहिनूर है, तो बिहार एक तरफ हो जाएगा. राहुल गांधी बस हमें आशीर्वाद दे दें. उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है. उन्होंने कहा कि एनडीए में कोई दिल्ली जा रहा है, कोई नाराज है.

मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि एनडीए भी बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं पूछता. उन्होंने कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, लेकिन चुनाव बाद क्या होगा, सभी को पता है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी इसके संकेत दिए थे.

कांग्रेस की उम्मीदवार सूची पर पप्पू यादव ने कहा कि एनडीए को उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने भरोसा जताया कि महागठबंधन में सब ठीक है और जल्द ही कांग्रेस की लिस्ट जारी हो जाएगी.

Published at : 16 Oct 2025 05:52 PM (IST)
Tags :
BJP YOGI ADITYANATH Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS PAPPU YADAV  Bihar News
Embed widget