हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री? JDU के बड़े नेता ने BJP को लेकर किया ये दावा

बिहार चुनाव के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री? JDU के बड़े नेता ने BJP को लेकर किया ये दावा

Bihar Election 2025: बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है. चुनाव के बाद सीएम कौन बनेगा, अब इस पर जेडीयू के सीनियर नेता ने बड़ा बयान दिया है.

By : सनातन कुमार | Updated at : 16 Oct 2025 03:55 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के सीएम नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के सभी नेता एक स्वर में घोषणा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा. चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री बनेंगे. गौरतलब है कि एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के साथ उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टी शामिल है. ये सभी दल मिलकर चुनावी मैदान में उतरे हैं. 

केसी त्यागी का ये बयान ऐसे समय में भी आया है जब बिहार में विपक्षी दल ये दावा कर रहे हैं नीतीश कुमार अब सीएम नहीं बनेंगे. विपक्ष के कई नेताओं ने ये बयान दिए कि बीजेपी, अब नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनने देगी.

उपेंद्र कुशवाहा पर क्या बोले केसी त्यागी?

उपेंद्र कुशवाहा से जुड़े सवाल पर केसी त्यागी ने कहा, "उपेंद्र कुशवाहा खुद ही कह रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है. जब उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई, उसके बाद जब वो बाहर निकले हैं, उन्होंने स्वयं ही अपने मुंह से कह दिया कि मैं नाराज नहीं हूं." दरअसल, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के नाराजगी की खबरें थी. सीट शेयरिंग में कुछ सीटें चिराग पासवान के खाते में जाने से वो नाराज बताए जाने लगे. हालांकि, बाद में सब कुछ ठीक होने का दावा किया गया. बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को बिहार में एक एमएलसी की सीट देने का वादा किया है. सूत्रों की मानें तो उन्हें दोबारा राज्यसभा भी भेजा जाएगा.

101 सीटों पर लड़ रही है जेडीयू

एनडीए में सीट बंटवारे के तहत जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. बीजेपी भी इतनी ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है. जेडीयू और बीजेपी 'जुड़वा भाई' वाले फॉर्मूले के साथ मैदान में है. यानी न कोई बड़ा भाई है और न ही कोई छोटा भाई, दोनों को बराबर-बराबर सीटें मिली हैं. बिहार के सियासी जानकार सीटों के इस फॉर्मूल के कई मानये मतलब निकाल रहे हैं.

और पढ़ें

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Read
Published at : 16 Oct 2025 03:36 PM (IST)
Tags :
KC Tyagi Nitish Kumar Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Elections 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
क्रिकेट
PKL Points Table 2025: सीधा फाइनल के लिए खेलेगी पुणेरी पल्टन, देखें PKL 2025 की अंक तालिका और फॉर्मेट की पूरी जानकारी
सीधा फाइनल के लिए खेलेगी पुणेरी पल्टन, देखें PKL 2025 की अंक तालिका और फॉर्मेट की पूरी जानकारी
Advertisement

वीडियोज

महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
क्रिकेट
PKL Points Table 2025: सीधा फाइनल के लिए खेलेगी पुणेरी पल्टन, देखें PKL 2025 की अंक तालिका और फॉर्मेट की पूरी जानकारी
सीधा फाइनल के लिए खेलेगी पुणेरी पल्टन, देखें PKL 2025 की अंक तालिका और फॉर्मेट की पूरी जानकारी
टेलीविजन
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
ऑटो
नई Hyundai Venue 2025 या Creta, कौन सी SUV है फीचर्स की क्वीन? लॉन्चिंग से पहले जानें सबकुछ
नई Hyundai Venue 2025 या Creta, कौन सी SUV है फीचर्स की क्वीन? लॉन्चिंग से पहले जानें सबकुछ
हेल्थ
Sudden Gamer Death Syndrome: फ्री फायर खेलते-खेलते गई 13 साल के बच्चे की जान, जानिए क्या है 'सडन गेमर डेथ'
फ्री फायर खेलते-खेलते गई 13 साल के बच्चे की जान, जानिए क्या है 'सडन गेमर डेथ'
शिक्षा
एमपीपीएससी ने जारी किया एमपी सेट 2025 का नोटिफिकेशन, जानें कब और कैसे करें आवेदन
एमपीपीएससी ने जारी किया एमपी सेट 2025 का नोटिफिकेशन, जानें कब और कैसे करें आवेदन
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget