बिहार चुनाव के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री? JDU के बड़े नेता ने BJP को लेकर किया ये दावा

बिहार के सीएम नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के सभी नेता एक स्वर में घोषणा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा. चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री बनेंगे. गौरतलब है कि एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के साथ उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टी शामिल है. ये सभी दल मिलकर चुनावी मैदान में उतरे हैं.

केसी त्यागी का ये बयान ऐसे समय में भी आया है जब बिहार में विपक्षी दल ये दावा कर रहे हैं नीतीश कुमार अब सीएम नहीं बनेंगे. विपक्ष के कई नेताओं ने ये बयान दिए कि बीजेपी, अब नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनने देगी.

उपेंद्र कुशवाहा पर क्या बोले केसी त्यागी?

उपेंद्र कुशवाहा से जुड़े सवाल पर केसी त्यागी ने कहा, "उपेंद्र कुशवाहा खुद ही कह रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है. जब उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई, उसके बाद जब वो बाहर निकले हैं, उन्होंने स्वयं ही अपने मुंह से कह दिया कि मैं नाराज नहीं हूं." दरअसल, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के नाराजगी की खबरें थी. सीट शेयरिंग में कुछ सीटें चिराग पासवान के खाते में जाने से वो नाराज बताए जाने लगे. हालांकि, बाद में सब कुछ ठीक होने का दावा किया गया. बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को बिहार में एक एमएलसी की सीट देने का वादा किया है. सूत्रों की मानें तो उन्हें दोबारा राज्यसभा भी भेजा जाएगा.

101 सीटों पर लड़ रही है जेडीयू

एनडीए में सीट बंटवारे के तहत जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. बीजेपी भी इतनी ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है. जेडीयू और बीजेपी 'जुड़वा भाई' वाले फॉर्मूले के साथ मैदान में है. यानी न कोई बड़ा भाई है और न ही कोई छोटा भाई, दोनों को बराबर-बराबर सीटें मिली हैं. बिहार के सियासी जानकार सीटों के इस फॉर्मूल के कई मानये मतलब निकाल रहे हैं.