'इटली की PM को प्रधानमंत्री मोदी ने दी मेलोडी टॉफी तो बोले पप्पू यादव, 'सर आपकी…'
Pappu Yadav News: मेलोडी टॉफी लेते हुए वीडियो को इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है. इसको सांसद पप्पू यादव ने रिपोस्ट करते हुए रिएक्शन दिया है.
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इसका कारण मेलोडी टॉफी है. यूजर्स अपने अंदाज में मजे ले रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर इस वीडियो पर विपक्ष के नेता तंज भी कस रहे हैं.
दरअसल, इटली दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को उपहार में मेलोडी टॉफी दी जिसका वीडियो खुद इटली की पीएम ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है. इस पर अब लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. सांसद पप्पू यादव भी खुद को रोक नहीं पाए हैं.
माननीय PM साहब— Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) May 20, 2026
इटली की PM को Melody
और भारत के लोगों के साथ ट्रेजेडी
सर आपकी हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं
pic.twitter.com/WWUMJz1oxr
बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने जॉर्जिया मेलोनी के वीडियो को रिपोस्ट करते हुए अपने एक्स हैंडल से लिखा है, "माननीय PM साहब, इटली की PM को Melody और भारत के लोगों के साथ ट्रेजेडी, सर आपकी हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं."
आरजेडी सांसद मनोज झा ने क्या कहा?
उधर इस वीडियो को देखने के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने इसे 'कूटनीति का कैरेमल युग' नाम देते हुए दिलचस्प अंदाज में पोस्ट लिखा है. उनका कहना है कि कभी जो 'मेलोडी टॉफी' महज बच्चों की जेब, किराने की दुकानों और छुट्टे पैसे की संस्कृति का हिस्सा हुआ करती थी, वह अब वैश्विक कूटनीति की नई दूत बन चुकी है.
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मनोज झा ने कहा कि एक समय था जब देशों के रिश्ते संधियों, रणनीतिक वार्ताओं और गोपनीय नोट्स से तय होते थे. अब वही काम सेल्फी, हैशटैग और टॉफी के पैकेट बड़ी दक्षता से निभा रहे हैं. अब स्थिति यह है कि कूटनीति की सफलता इस पर कम निर्भर करती है कि बैठक में क्या तय हुआ, और इस पर अधिक कि कैमरे में क्या कैद हुआ.
उन्होंने कहा, "संभव है आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में 'रणनीतिक टॉफी विनिमय' को भी औपचारिक मान्यता मिल जाए. आखिर लोकतंत्र में प्रतीकों का महत्व बढ़ता ही है और हमारे समय में प्रतीक वही सबसे सफल है जो इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक साझा किया जा सके."
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Source: IOCL