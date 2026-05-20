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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'इटली की PM को प्रधानमंत्री मोदी ने दी मेलोडी टॉफी तो बोले पप्पू यादव, 'सर आपकी…'

'इटली की PM को प्रधानमंत्री मोदी ने दी मेलोडी टॉफी तो बोले पप्पू यादव, 'सर आपकी…'

Pappu Yadav News: मेलोडी टॉफी लेते हुए वीडियो को इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है. इसको सांसद पप्पू यादव ने रिपोस्ट करते हुए रिएक्शन दिया है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 20 May 2026 06:54 PM (IST)
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भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इसका कारण मेलोडी टॉफी है. यूजर्स अपने अंदाज में मजे ले रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर इस वीडियो पर विपक्ष के नेता तंज भी कस रहे हैं.

दरअसल, इटली दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को उपहार में मेलोडी टॉफी दी जिसका वीडियो खुद इटली की पीएम ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है. इस पर अब लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. सांसद पप्पू यादव भी खुद को रोक नहीं पाए हैं.

बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने जॉर्जिया मेलोनी के वीडियो को रिपोस्ट करते हुए अपने एक्स हैंडल से लिखा है, "माननीय PM साहब, इटली की PM को Melody और भारत के लोगों के साथ ट्रेजेडी, सर आपकी हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं."

आरजेडी सांसद मनोज झा ने क्या कहा?

उधर इस वीडियो को देखने के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने इसे 'कूटनीति का कैरेमल युग' नाम देते हुए दिलचस्प अंदाज में पोस्ट लिखा है. उनका कहना है कि कभी जो 'मेलोडी टॉफी' महज बच्चों की जेब, किराने की दुकानों और छुट्टे पैसे की संस्कृति का हिस्सा हुआ करती थी, वह अब वैश्विक कूटनीति की नई दूत बन चुकी है. 

यह भी पढ़ें- तेजस्वी यादव बोले एक जाति का हो रहा एनकाउंटर, अब BJP ने दे दिया जवाब, जानिए क्या कुछ कहा

मनोज झा ने कहा कि एक समय था जब देशों के रिश्ते संधियों, रणनीतिक वार्ताओं और गोपनीय नोट्स से तय होते थे. अब वही काम सेल्फी, हैशटैग और टॉफी के पैकेट बड़ी दक्षता से निभा रहे हैं. अब स्थिति यह है कि कूटनीति की सफलता इस पर कम निर्भर करती है कि बैठक में क्या तय हुआ, और इस पर अधिक कि कैमरे में क्या कैद हुआ. 

उन्होंने कहा, "संभव है आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में 'रणनीतिक टॉफी विनिमय' को भी औपचारिक मान्यता मिल जाए. आखिर लोकतंत्र में प्रतीकों का महत्व बढ़ता ही है और हमारे समय में प्रतीक वही सबसे सफल है जो इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक साझा किया जा सके."

यह भी पढ़ें- बिहार: अपने वायरल वीडियो को लेकर शिक्षा मंत्री ने लिया ये ऐक्शन, तेजस्वी यादव को क्यों चेताया?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 20 May 2026 06:42 PM (IST)
Tags :
Pappu Yadav PM Modi Giorgia Meloni BIHAR NEWS Melodi Toffee
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