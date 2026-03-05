CM नीतीश कुमार चले दिल्ली तो भावुक हुईं पुष्पम प्रिया चौधरी, 'बचपन से मैंने...'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM नीतीश कुमार चले दिल्ली तो भावुक हुईं पुष्पम प्रिया चौधरी, 'बचपन से मैंने...'

Nitish Kumar Rajya Sabha Nomination: पुष्पम प्रिया चौधरी ने इसे एक युग का अंत बताया और नीतीश कुमार को एक रोल मॉडल अभिभावक और नेता के रूप में सराहा. उन्होंने उनके स्वस्थ जीवन की कामना की.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 05 Mar 2026 06:48 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि अब वह राज्य की राजनीति छोड़कर दिल्ली जाएंगे. उनके इस निर्णय से बिहार में जेडीयू कार्यकर्ता समेत कई नेताओं में मायूसी है. नेताओं का मानना है कि यह बिहार की सियासत का एक युग खत्म होने जैसा है. इसी क्रम में प्लूरल्स पार्टी की चीफ पुष्पम प्रिया चौधरी की भी प्रतिक्रिया भी आई है.

पुष्पम प्रिया चौधरी ने नीतीश कुमार की पुरानी तस्वीर एक्स पर शेयर कर लिखा, "जिस राजनीति को बचपन से मैंने देखा आज उसका अंत हो रहा है. अभिभावक, नेता और सीएम - तीनों रूप में आप रोल मॉडल रहे. आपने सभी भूमिकाओं को जितना बन पड़ा उतना निभाया, पर आपकी निष्ठा में कोई कमी नहीं रही. अलविदा सीएम ‘सुशासन’ बाबू! स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें."

अमित शाह की मौजूदगी में नीतीश ने भरा नामांकन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार, 5 मार्च को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने पर उन्हें बधाई दी। बिहार के जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पांच उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री पटना में मौजूद थे.

NDA के अन्य उम्मीदवारों में BJP के प्रदेश महासचिव शिवेश कुमार, केंद्रीय मंत्री और जदयू के रामनाथ ठाकुर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के उपेन्द्र कुशवाहा शामिल हैं. 

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Read
Published at : 05 Mar 2026 06:32 PM (IST)
Tags :
JDU Pushpam Priya Choudhary Nitish Kumar BIHAR NEWS Rajya Sabha Election 2026
बिहार
