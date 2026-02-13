पप्पू यादव को कोर्ट से मिली जमानत, साफ हुआ जेल से बाहर आने का रास्ता

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को शुक्रवार (13 फरवरी, 2026) को जमानत मिल गई. एमपी-एमएलए कोर्ट से उन्हें बेल मिली है. हाल ही में उन्हें पटना पुलिस ने 1995 के एक मामले में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया था. इस केस में तो बेल मिली है, साथ ही दो अन्य मामलों में जमानत दे दी गई है. इस तरह पप्पू यादव के जेल से आने का रास्ता साफ हो गया है.