हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनुष्का यादव को हुई बेटी, BJP ने तेज प्रताप को दी बधाई, कहा- 'लड्डू-मिठाई खाना है तो…'

अनुष्का यादव को हुई बेटी, BJP ने तेज प्रताप को दी बधाई, कहा- 'लड्डू-मिठाई खाना है तो…'

Tej Pratap Yadav News: विधानसभा परिसर में शुक्रवार को बीजेपी नेता लखेंद्र पासवान मीडिया से बात कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने तेज प्रताप यादव को लेकर प्रतिक्रिया दी.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 13 Feb 2026 03:04 PM (IST)
नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे के मंत्री लखेंद्र पासवान शुरू से ही जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पर हमलावर रहे हैं. वे सरकारी आवास से पंखा-फर्नीचर की चोरी का आरोप लगा चुके हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर इस बात की हुई चर्चा कि वे (तेज प्रताप) पिता बन गए हैं इस पर अब उन्होंने तेज प्रताप यादव को बधाई दी है.

'अभी तो उनके लिए लड्डू खाने का समय'

विधानसभा परिसर में शुक्रवार (13 फरवरी, 2026) को लखेंद्र पासवान मीडिया से बात कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने इस पूरे चर्चे पर तेज प्रताप यादव को लेकर कहा, "मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है. उनका पारिवारिक विवाद है. मैं इस पर बयान क्या दूं… अगर आपको लड्डू-मिठाई खाना है तो तेज प्रताप के यहां जाकर खा सकते हैं. स्पष्टीकरण पूछना है तो तेज प्रताप जी ही बताएंगे. अभी तो उनके (तेज प्रताप यादव) लिए लड्डू खाने का समय है."

बता दें कि लखेंद्र पासवान को चुनाव के बाद वही आवास आवंटित हुआ था जिसमें तेज प्रताप यादव रहते थे. तेज प्रताप को जब यह घर खाली करना पड़ा और लखेंद्र पासवान रहने के लिए गए तो उन्होंने यह कहा था कि यहां से कई सामान गायब हैं. कुर्सी, फर्नीचर, एसी, बल्ब सहित कई सरकारी सामान नहीं हैं. हालांकि इस पर तेज प्रताप यादव ने भी पलटवार किया था.

जीतन राम मांझी भी दे चुके हैं बधाई

लखेंद्र पासवान से पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी तेज प्रताप यादव को एक्स पर पोस्ट करते हुए बधाई दे दी थी. लिखा था, "घर में लक्ष्मी आगमन के लिए पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव जी एवं अनुष्का को बधाई एवं शुभकामनाएं. आप तीनों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे यही कामना है. पुन: ढेरों शुभकामनाएं." हालांकि बाद में मांझी ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया था.

तेज प्रताप को भले बधाई मिल रही हो लेकिन वे इन बातों को खारिज कर चुके हैं. उनका कहना है कि अनुष्का से उनका कोई संबंध नहीं है. उधर अनुष्का के भाई आकाश यादव ने मीडिया के सामने इसकी पुष्टि की है कि वह मामा बने हैं. घर में भांजी आई है. उसका नाम उज्जैनी है. उन्होंने बच्ची के पिता का नाम खुलकर नहीं बताया है.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 13 Feb 2026 03:02 PM (IST)
