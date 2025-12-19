पटना में ऐतिहासिक होगा नितिन नबीन का रोड शो, क्या है BJP की तैयारी? संजय सरावगी ने बताया

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक नितिन नबीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो चुके हैं. दिल्ली में उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है. अब 23 दिसंबर को वे पटना आने वाले हैं. ऐसे में भव्य रोड शो की तैयारी बीजेपी की ओर से की गई है. शुक्रवार (19 दिसंबर, 2025) को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी.

संजय सरावगी ने बताया कि नितिन नबीन का अभिनंदन समारोह ऐतिहासिक होगा. अभिनंदन समारोह में काफी संख्या में कार्यकर्ता जुटेंगे इसलिए बीजेपी कार्यालय की जगह मिलर स्कूल मैदान का चयन किया गया है. 23 दिसंबर को नितिन नबीन दिल्ली से पटना आएंगे. 12:30 बजे के करीब पटना एयरपोर्ट पर आएंगे. एयरपोर्ट पर बैंड-बाजे और फूलों की वर्षा से उनका स्वागत होगा.

एयरपोर्ट से नितिन नबीन का रोड शो शुरू होगा. उस दिन पूरे पटना को सजाया जाएगा. हर सड़क पोस्टर-बैनर से पटा रहेगा. संजय सरावगी ने कहा कि पार्टी के 45 वर्षों के गठन में यह पहला मौका है कि हमारे बिहार का बेटा बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना है. यह हम लोग के लिए गौरव की बात है.

राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में करेंगे पूजा-अर्चना

बीजेपी नेता ने बताया कि एयरपोर्ट से रोड शो का काफिला राजवंशी नगर स्थित हनुमान मंदिर पहुंचेगा. यहां नितिन नबीन पूजा-अर्चना करेंगे. यहां से हाईकोर्ट के पास डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे. फिर आयकर गोलंबर पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे. इसके बाद वे मिलर स्कूल मैदान में पहुंचेंगे.

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के आगमन में उनके स्वागत के लिए पूरे बिहार से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित होंगे. नितिन नबीन के स्वागत में बड़े नेता से लेकर मंडल स्तर तक के नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित होंगे. इस दिन को हम सभी लोग यादगार बनाने की कोशिश करेंगे.

