हिजाब विवाद: नुसरत परवीन से प्रिंसिपल की अपील, 'या तो नौकरी ज्वाइन कर लें या कॉलेज आकर...'

बिहार में हिजाब विवाद के बाद डॉ नुसरत परवीन ने अभी तक सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं की है. अब राजकीय तिब्बी महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्रिसिंपल का बयान सामने आया है. उन्होंने नुसरत से अपील की कि या तो वो ज्वाइन कर लें नहीं तो अपनी पढ़ाई को आकर पूरा करें.

कॉलेज आना बंद कर दिया है- प्रिंसिपल

प्रिंसिपल महफूज रहमान ने कहा, "वो दो-तीन दिनों से कॉलेज नहीं आई हैं. कॉलेज भी आना उन्होंने बंद कर दिया है. मैं यही कहूंगा कि इस मामले पर आकर अपनी तरफ से बयान दे दें. अगर नाराजगी है तो नाराजगी का इजहार कर दें, खुशी है तो खुशी का इजहार कर दें. अगर कुछ नहीं है तो यही कह दें कि हमें किसी से भी तकलीफ नहीं है. न सरकार से, न किसी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से."

प्रिंसिपल ने आगे कहा, "मैं यही कहूंगा कि आप आकर मीडिया में इस तरह के बयान दे दें. या तो ज्वाइन कर लें या स्टडी को जारी रखें."

सीएम का जिक्र कर क्या कहा?

सीएम नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए महफूज रहमान ने कहा, "मुख्यमंत्री लड़कियों ने बहुत काम कर रहे हैं. हर जगह वो प्रोत्साहन राशि भी दे रहे हैं. हमें नहीं लगता कि लड़कियों के प्रति उनके मन में कोई गलत मंशा है. जो भी बयानबाजी हो रही है वो खत्म होनी चाहिए."

गौरतलब है कि 15 दिसंबर को नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नुसरत परवीन के चेहरे से हिजाब खींच दिया था. इसके बाद ये मुद्दा गरमा गया. नीतीश कुमार निशाने पर आ गए.