हिजाब खींचने पर 'सम्राट' की पुलिस नीतीश कुमार पर लेगी एक्शन? DGP ने दिया ये जवाब
Nitish Kumar Hijab Controversy: सोमवार को गृह विभाग की पीसी थी. इसमें गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और डीजीपी भी मौजूद थे. इसी दौरान हिजाब कांड पर सवाल किया गया.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला चिकित्सक नुसरत परवीन का हिजाब खींचने का प्रयास किया था. इसको लेकर देशभर में विवाद हुआ. विपक्ष ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे तक की मांग कर दी. इस बीच सोमवार (22 दिसंबर, 2025) को बिहार के डीजीपी विनय कुमार से इस मामले में कार्रवाई और पुलिसिया एक्शन को लेकर सवाल किया गया.
दरअसल सोमवार को गृह विभाग की पीसी थी. इसमें गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी और डीजीपी विनय कुमार मौजूद थे. एक पत्रकार ने पूछा कि गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि कोई सड़क पर या कहीं पर दुपट्टा खींच लेता है उसे छोड़ा नहीं जाएगा. क्या मुख्यमंत्री के हिजाब प्रकरण पर पुलिस ने कोई संज्ञान लिया है? इस पर डीजीपी ने सीधा कोई जवाब नहीं दिया.
डीजीपी विनय कुमार ने पुरानी बातों को दोहराया. कहा, "नहीं… देखिए, सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार के मनचलों के लिए अभया ब्रिगेड स्टार्ट किया गया है. अगले वर्ष (2026) 2000 स्कूटी खरीदी जाएगी. प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है. उसमें जो महिला सिपाही हैं… एएसआई हैं… उनको तैनात किया जाएगा, और जो संवेदनशील जगह है… स्कूल है… कॉलेज है… या कोचिंग सेंटर, तो वहां तैनात किया जाएगा."
उपलब्धियों के बारे में दी गई जानकारी
इससे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दी गई. बताया गया कि 2024 के मुकाबले 2025 में हत्या के मामले 7.72% और डकैती के मामले 24.87% कम हुए हैं. सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं में कमी आई है.
अपराधियों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति के संबंध में अब तक कुल 1419 अपराधियों को चिह्नित किया गया है. 405 व्यक्तियों का विरोध प्रस्ताव न्यायालय में भेजा गया है. इस आलोक में कुल 70 अपराधियों के विरुद्ध संपत्ति जब्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है. तीन अपराधियों की संपत्ति जब्त का आदेश न्यायालय से मिल चुका है.
बताया गया कि जनवरी 2025 से नवंबर 2025 तक हत्या के 5620 केस, डकैती के 1054 केस, लूट के 2082 केस और एससी/एसटी एक्ट, रेप एवं अपहरण जैसे संगीन कांडों में कुल 3,35,116 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है.
यह भी पढ़ें- Ashok Leyland: क्या बिहार में लगने जा रही अशोक लेलैंड की फैक्ट्री? कंपनी ने खुद बताई सच्चाई
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL