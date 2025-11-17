बिहार में NDA की नई सरकार में कौन होगा CM? उपेंद्र कुशवाहा ने कर दिया बड़ा खुलासा

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे. उन्होंने इस संबंध में मीडिया के सवालों को 'बेमतलब' करार दिया. पटना में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो लगातार इस बात को कह रहे हैं, ऐसे में इस तरह के सवालों का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना फाइनल है.

वोट चोरी का मुद्दा फालतू है- उपेंद्र कुशवाहा

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि किसकी वोट चोरी हुई है? उन्होंने कहा कि जनता कहेगी तभी वोट चोरी का माना जाएगा, जनता कह ही नहीं रही है. अगर वोट चोरी होती तो लोग बोलते न? जिसके घर में डाका डालने की बात कर रहे हैं, उसके घर में डाका हुआ ही नहीं है. अब तो उनको (अखिलेश यादव) समझ में आ जाना चाहिए था कि ये (वोट चोरी) फालतू का मुद्दा है. अब इसी तरह का मुद्दा लेकर चलेंगे तो यही दुर्गति होगी. अभी भी होश में नहीं हैं तो भगवान मालिक हैं.

#WATCH | Patna, Bihar: Rashtriya Lok Morcha chief Upendra Kushwaha says, "...This final... Nitish Kumar is going to be the Chief Minister again..."



On Akhilesh Yadav's statement regarding vote theft, he says, "...The people they are talking about aren't saying anything at all...… pic.twitter.com/vDsyifDjmm — ANI (@ANI) November 17, 2025

लालू परिवार में कलह पर क्या बोले?

लालू यादव के परिवार में कलह पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "ये उनके परिवार का आंतरिक मामला है. इस पर हम क्या टिप्पणी करें? लेकिन इस तरह की स्थिति उनके परिवार में पैदा हुई है तो इसके जिम्मेवार तो वही लोग हैं. खुद ही जिम्मेवार हैं. जनता चीजों को देख रही हैं. परिवार की ही स्थिति को नहीं संभाल पा रहा हैं तो बिहार की सेवा क्या करेंगे? इसलिए जनता ने उनको रिजेक्ट किया. इसमें कई कारणों में से एक बड़ा कारण यह भी है."

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने जीती 4 सीटें

बिहार में इस बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने चार सीटें जीती हैं. सासाराम सीट से उनकी पत्नी स्नेहलता चुनाव जीती हैं. इसके साथ ही बाजपट्टी से रामेश्‍वर कुमार महतो, मधुबनी से माधव आनंद और दिनारा से आलोक कुमार सिंह विधायक बने हैं.