हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में NDA की नई सरकार में कौन होगा CM? उपेंद्र कुशवाहा ने कर दिया बड़ा खुलासा

बिहार में NDA की नई सरकार में कौन होगा CM? उपेंद्र कुशवाहा ने कर दिया बड़ा खुलासा

Bihar Government Formation: नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शुरू हो चुकी है. इस बीच सीएम पद को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया.

By : सनातन कुमार | Updated at : 17 Nov 2025 08:00 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे. उन्होंने इस संबंध में मीडिया के सवालों को 'बेमतलब' करार दिया. पटना में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो लगातार इस बात को कह रहे हैं, ऐसे में इस तरह के सवालों का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना फाइनल है.

वोट चोरी का मुद्दा फालतू है- उपेंद्र कुशवाहा

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि किसकी वोट चोरी हुई है? उन्होंने कहा कि जनता कहेगी तभी वोट चोरी का माना जाएगा, जनता कह ही नहीं रही है. अगर वोट चोरी होती तो लोग बोलते न? जिसके घर में डाका डालने की बात कर रहे हैं, उसके घर में डाका हुआ ही नहीं है. अब तो उनको (अखिलेश यादव) समझ में आ जाना चाहिए था कि ये (वोट चोरी) फालतू का मुद्दा है. अब इसी तरह का मुद्दा लेकर चलेंगे तो यही दुर्गति होगी. अभी भी होश में नहीं हैं तो भगवान मालिक हैं.

लालू परिवार में कलह पर क्या बोले?

लालू यादव के परिवार में कलह पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "ये उनके परिवार का आंतरिक मामला है. इस पर हम क्या टिप्पणी करें? लेकिन इस तरह की स्थिति उनके परिवार में पैदा हुई है तो इसके जिम्मेवार तो वही लोग हैं. खुद ही जिम्मेवार हैं. जनता चीजों को देख रही हैं. परिवार की ही स्थिति को नहीं संभाल पा रहा हैं तो बिहार की सेवा क्या करेंगे? इसलिए जनता ने उनको रिजेक्ट किया. इसमें कई कारणों में से एक बड़ा कारण यह भी है." 

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने जीती 4 सीटें

बिहार में इस बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने चार सीटें जीती हैं. सासाराम सीट से उनकी पत्नी स्नेहलता चुनाव जीती हैं. इसके साथ ही बाजपट्टी से रामेश्‍वर कुमार महतो, मधुबनी से माधव आनंद और दिनारा से आलोक कुमार सिंह विधायक बने हैं.

और पढ़ें

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Read
Published at : 17 Nov 2025 07:56 PM (IST)
Tags :
Upendra Kushwaha Nitish Kumar BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
मध्य प्रदेश
'जब CM पद के लिए मोहन यादव का नाम तय हुआ तो मेरे...', शिवराज सिंह चौहान का बड़ा खुलासा
'जब CM पद के लिए मोहन यादव का नाम तय हुआ तो मेरे...', शिवराज सिंह चौहान का बड़ा खुलासा
इंडिया
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
क्रिकेट
भारत पर मंडरा रहा एशिया कप से बाहर होने का खतरा, बेहद दिलचस्प है सेमीफाइनल का समीकरण; यहां समझें
भारत पर मंडरा रहा एशिया कप से बाहर होने का खतरा, बेहद दिलचस्प है सेमीफाइनल का समीकरण
Advertisement

वीडियोज

शमीर टंडन का इंटरव्यू | बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड | कॉर्पोरेट से बॉलीवुड तक | सफ़र और भी बहुत कुछ
TRUMP TARRIF: ट्रंप का टैरिफ वाला PLAN क्यों हुआ फेल... यहां जानिए! |ABP LIVE
Delhi Blast EXPLAINER: कौन है 'शैतान की माँ'? | ABPLIVE
सही या गलत?: E20 Fuel explained | Auto Live
SEBI के Digital Gold नियमों के बाद Gold की खरीद में 61% की गिरावट! |GOLD| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
मध्य प्रदेश
'जब CM पद के लिए मोहन यादव का नाम तय हुआ तो मेरे...', शिवराज सिंह चौहान का बड़ा खुलासा
'जब CM पद के लिए मोहन यादव का नाम तय हुआ तो मेरे...', शिवराज सिंह चौहान का बड़ा खुलासा
इंडिया
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
क्रिकेट
भारत पर मंडरा रहा एशिया कप से बाहर होने का खतरा, बेहद दिलचस्प है सेमीफाइनल का समीकरण; यहां समझें
भारत पर मंडरा रहा एशिया कप से बाहर होने का खतरा, बेहद दिलचस्प है सेमीफाइनल का समीकरण
ओटीटी
OTT पर कुछ बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग देखना चाहते हैं, तो ये 7 फिल्में जरूर देख लें
OTT पर कुछ बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग देखना चाहते हैं, तो ये 7 फिल्में जरूर देख लें
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
नाबार्ड फाइनेंसियल सर्विसेज में नौकरी का सुनहरा मौका, 12वीं पास युवा भी कर सकते हैं आवेदन
नाबार्ड फाइनेंसियल सर्विसेज में नौकरी का सुनहरा मौका, 12वीं पास युवा भी कर सकते हैं आवेदन
ट्रेंडिंग
मछली पकड़ने के लिए दीदी ने फेंका जाल तभी सामने आ गया मगरमच्छ! दरिंदे को देख निकल गई चीखें- वीडियो वायरल
मछली पकड़ने के लिए दीदी ने फेंका जाल तभी सामने आ गया मगरमच्छ! दरिंदे को देख निकल गई चीखें
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
Embed widget