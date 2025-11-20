Bihar CM Nitish Kumar: नीतीश कुमार फिर बने बिहार के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ ली शपथ
Bihar CM Nitish Kumar: नीतीश आज सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उपमुख्यमंत्री बनाकर 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. गांधी मैदान में भव्य समारोह में पीएम मोदी सहित कई बड़े नेता शामिल हैं.
बिहार की राजनीति आज एक ऐतिहासिक क्षण का स्वागत कर रही है. लंबे समय से राज्य की राजनीति में स्थिरता और अनुभव का केंद्र रहे नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है. पिछली बार की तरह इस बार भी उनके साथ दो उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी शपथ ली. इससे नई सरकार के भीतर शक्ति संतुलन और कार्य विभाजन का संदेश साफ दिखाई देता है.
नीतीश कुमार का 10वीं बार शपथ लेना बिहार के लिए एक नया राजनीतिक अध्याय है. सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ नई टीम से जनता को बेहतर प्रशासन, विकास कार्यों में तेजी और स्थिर सरकार की उम्मीद है. आज का दिन बिहार की राजनीति के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण पन्ना जोड़ने जा रहा है.
202 सीटें जीतकर NDA ने हासिल की एक बड़ी सफलता
एनडीए ने हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 202 सीटें जीतकर एक बड़ी सफलता हासिल की है. यह जीत न सिर्फ एनडीए की मजबूती का प्रमाण है, बल्कि बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक बार फिर नीतीश कुमार की लोकप्रियता और नेतृत्व क्षमता की पुष्टि करती है. इसी बड़ी जीत के बाद आज पटना का गांधी मैदान शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह तैयार है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए शामिल
बिहार मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गईं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद समारोह में शामिल हुए. उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री, एनडीए घटक दलों के प्रमुख, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता भी उपस्थित रहे. यह शपथ ग्रहण समारोह एनडीए की एकता और राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का बड़ा मंच भी साबित होने वाला है.
सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने ली बिहार डिप्टी सीएम पद की शपथ
दो डिप्टी सीएम बनाए जाने के फैसले के पीछे कई राजनीतिक समीकरण हैं. सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था, जबकि विजय सिन्हा बीजेपी के मजबूत नेतृत्व में गिने जाते हैं. दोनों को उपमुख्यमंत्री पद देकर एनडीए ने संगठनात्मक संतुलन, सामाजिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक संदेश तीनों को साधने की कोशिश की है. इससे आने वाले दिनों में सरकार की कार्यप्रणाली में मजबूती की उम्मीद भी बढ़ गई है.
गांधी मैदान में सुरक्षा का कड़े इंतजाम
गांधी मैदान में शपथ ग्रहण के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पूरा इलाका पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और तकनीकी टीमों की गतिविधियों से गुलजार है. ड्रोन कैमरों से निगरानी, बैरिकेडिंग और वीआईपी मूवमेंट के लिए खास व्यवस्था की गई है. मैदान में लगी एलईडी स्क्रीन, पार्टी के पोस्टर और नए सजे मंच इस आयोजन को और अधिक भव्य बना रहे हैं.
