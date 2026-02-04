बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं. सीएम के बेटे होने का शायद ही किसी ने देखा हो. बुधवार (04 फरवरी, 2025) को एक साधारण इंसान की तरह अपने परिवार के साथ वे वृंदावन में दिखे. पूजा-पाठ के लिए पहुंचे थे.

हवा-हवाई से यात्रा… पैर में साधारण चप्पल

वृंदावन में निशांत कुमार हवा-हवाई पर यात्रा करते दिखे. पैर में भी साधारण चप्पल दिखा. उनके इस अंदाज के लोग कायल हो गए हैं. तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी वीडियो शेयर किया जा रहा है. इस पर लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव न भी प्रतिक्रिया दी है.

'पहले घूमे होते तो…'

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बिहार के सीएम के बेटे निशांत कुमार के वृंदावन जाने पर कहा, "अच्छी बात है अगर वृंदावन गए हैं. उन्हें पहले जाना चाहिए था… हम इन जगहों पर पहले घूम चुके हैं. उन्होंने अब घूमना चालू किया है. पहले घूमे होते तो अब कहीं और उनके चेहरे पर तेजी झलकती. अच्छी बात है अगर वह वृंदावन गए हैं."

दूसरी ओर तेज प्रताप यादव ने अन्य मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी. अखिलेश यादव द्वारा एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर कहा, "कौन हेराफेरी कर रहा है या नहीं कर रहा है. हम नहीं जानते, यह अखिलेश यादव जानें कि वह क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे." विपक्ष के आठ सांसदों को सदन से सस्पेंड किए जाने पर उन्होंने कहा, "राहुल गांधी को खुद को सस्पेंड कर देना चाहिए. सबसे पहले वही सस्पेंड हो जाएं."

'पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ेगी यह तय'

तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि हमारी पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ेगी यह तय है. पत्रकारों ने सवाल किया कि कितनी सीटों पर आपकी पार्टी लड़ेगी, या किसी गठबंधन में आपकी पार्टी शामिल होगी? इस पर कहा कि अभी तो गठबंधन की बात चल रही है, और बता दिया जाएगा कि पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी. प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता दिया जाएगा.

